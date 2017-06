Tensiuni majore in lumea araba: Egiptul, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite si Bahrainul rup legaturile diplomatice cu Qatarul, acuzat ca sustine terorismul

Arabia Saudita, Egipt, Emiratele Arabe Unite si Bahrain au anuntat luni ca au rupt legaturile diplomatice cu Qatarul, stat acuzat ca “sustine terorismul”, inclusiv al-Qaeda, gruparea Stat Islamic si Fratia Musulmana, scrie AFP.

De asemenea, prin intermediul agentiei de stiri oficiale, Bahrainul a justificat decizia acuzand Doha de “subminarea securitatii si stabilitatii (n.r. regatului) si interventie in treburile sale” interne.

La scurt timp, aceeasi decizie a fost anuntata si de autoritatile din Egipt si de cele din Emiratele Arabe Unite.

Egiptul a “decis sa puna capat relatiilor sale diplomatice cu statul Qatar”, a anuntat ministerul egiptean al Afacerilor Externe intr-o declaratie, anuntand inchiderea frontierelor sale “aeriene si maritime pentru toate mijloacele de transport qatareze”.

Acest seism diplomatic intervine la 15 zile dupa o vizita la Riad a presedintelui american Donald Trump care a cerut tarilor musulmane sa actioneze impotriva extremismului religios.

Intr-o prima reactie, secretarul american de stat Rex Tillerson a cerut tarilor din Golf sa incerce sa isi rezolve divergentele si sa ramana unite.

Este vorba de cea mai grava criza de la crearea, in 1981 a Consiliului de Cooperare in Golf (CCG: Arabia Sauditga, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman, Qatar).

Aceste evolutii vin dupa ce autoritatile din Qatar au afirmat saptamana trecuta ca au fost victimele unor hacker care au publicat pe site-ul agentiei oficiale de presa QNA afirmatii false atribuite emirului Tamim ben Hamad Al-Thani.

Aceste afirmatii controversate vin impotriva consensului regional asupra mai multor subiecte sensibile, in special Iranul, despre care se spune ca este un aliat strategic, in conditiile in care Arabia Saudita tocmai il acuzase ca este “varful de lance al terorismului”.

Afirmatiile atribuite seicului contin si comentarii negative legate de relatiile dintre administratia Donald Trump si Qatar. (HotNews)