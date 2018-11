Tel Drum deconta vacante si haine de vanatoare captusite cu blana de hamster, dar si-a cerut insolventa

Documentele consultate de jurnalistii Rise Project din valiza ce le-a fost trimisa de un localnic din Teleorman dezvaluie o imagine a Tel Drum complet diferita de cea a unei firme care anul acesta si-a cerut falimentul.

In valiza au fost gasite imagini si documente legate de vacantele exotice a mai-marilor Tel Drum, precum si a multor apropiati ai lui Liviu Dragnea. Chiar si seful PSD apare in fotografii intr-una dintre vacantele din Brazilia.

“De rezervari, facturi sau bilete avea grija, in general, directoarea comerciala a Tel Drum, Nicoleta Pene (foto). De aceea, printre documentele inghesuite grabit in valiza, am gasit tot felul de hartii din excursiile sefilor”, scriu cei de la Rise Project.

Jurnalistii au gasit un dosar albastru cu numeroase chitante, bonuri, facturi si pliante care trasau itinerariile sefilor Tel Drum.

“Cum ar fi chitante din iulie 2016, cand cuplurile Pitis si Pene au petrecut impreuna un weekend la hotel Vega in Mamaia. I-a insotit Mircea Visan, directorul tehnic Tel Drum, trimis in judecata alaturi de Pitis si Neda Florea in schema WFA.

Sau bonuri de cumparaturi adunate in plic. Scor total: 35.000 de euro intr-un singur weekend de shopping la Viena (25-27 noiembrie 2010) . Directorul Tel Drum a decartat atunci 716 euro pe ora.

3.000 de euro au ramas intr-un magazin Paul & Shark pentru haine de iarna. Inca pe-atat, la Salamander si Denkstein. Marfa a intrat in doua valize Samsonite noi, de 800 de euro, pe langa cateva parfumuri Armani, Zippo si Boss.

25.000 de euro au costat, insa, hainele si accesoriile de vanatoare. La John Springer’s Erben, magazin din 1830, fost furnizor al casei imperiale austro-ungare, au cazut la datorie peste 15.000 de euro. Printre altele, Pitis a cumparat acolo o vesta de vanatoare captusita cu blana de hamster, colectia Habsburg, de 1.400 de euro. La fel a costat si o jacheta capitonata, aceeasi colectie. 10.000 de euro a mai inghitit Kettner, cel mai vechi producator austriac de arme, azi si de haine”, enumera jurnalistii informatiile adunate de pe bonuri si chitante.