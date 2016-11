Teamnet a semnat cu CNAS contractele de mentenanta la sistemul cardului de sanatate

Teamnet va fi responsabila de buna functionare a sistemului abia de la inceputul anului viitor

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a semnat in aceasta saptamana cu Teamnet International atat acordul cadru, cat si primul contract subsecvent, aferente serviciilor de mentenanta la sistemul IT al cardului national de sanatate, arata datele publicate vineri in SEAP. Vor mai avea probleme pacientii si doctorii cu proasta functionare a acestui sistem? Contactati de HotNews.ro, oficialii CNAS au precizat ca ‘in prezent se preda documentatia sistemului, perioada la finalul careia Teamnet va avea 30 de zile pentru a se acomoda efectiv cu sistemul IT si abia apoi va fi responsabil de buna functionare a cardului de sanatate.

Teamnet poate fi penalizata cu pana la 10.000 de euro, echivalentul a 10% din factura lunara pe care o va incasa de la CNAS, daca depaseste cu o ora timpii de raspuns in caz de incident critic in sistemul IT al cardului.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a semnat in data de 21 noiembrie 2016 cu Teamnet International acordul cadru pentru serviciile de Help-desk, mentenanta si suport tehnic aferente componentei aplicative a sistemului informatic Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate, contract in valoare de 14.755.500 lei fara TVA, pe o perioada de 36 de luni.

In aceeasi zi, CNAS a semnat si primul contract subsecvent la acest acord cadru, contract in valoare totala de 167.438 lei fara TVA, valabil pentru o luna.

Amintim ca de la sfarsitul lui 2015, CNAS a ramas fara mentenanta la sistemul IT al cardului (CEAS) si la platforma informatica de asigurari (PIAS). Problema ar urma sa fie rezolvata de Teamnet, care a castigat prin licitatie cele doua contracte in valoare de peste 5 milioane de euro, dupa negocierea termenilor contractuali.

Datele afisate astazi in SEAP arata ca CNAS si Teamnet au cazut de acord asupra sistemului IT al cardului, insa mai ramane in discutie cel de-al doilea contract major de mentenanta care vizeaza serviciile de administrare, suport tehnic si mentenanta hardware pentru Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS).

Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS) cuprinde:

- SIUI – Sistemul informatic unic integrat al CNAS

- SIPE – Sistemul Informatic pentru Prescriptia Electronica

- CEAS – Sistemul informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate

- DES – Dosarul Electronic de Sanatate (nu face obiectul procedurii)

“CNAS a inceput predarea catre Teamnet a documentelor aferente sistemului IT al cardului de sanatate. Dupa finalizarea predarii acestei documentatii, Teamnet va avea 30 de zile pentru acomodarea cu sistemul, dupa care va fi responsabil de buna functionare a acestuia. Cu PIAS suntem in faza avansata de negociere. In acest caz, dupa semnarea acordului cadru, a contractului subsecvent si preluarea documentatiei, Teamnet va deveni imediat responsabil de buna functionare a platformei informatice PIAS, fara a mai beneficia de o perioada de acomodare”, au precizat vineri pentru HotNews.ro oficialii CNAS.

Guvernul a anuntat in urma cu o zi ca ‘o echipa coordonata de Corpul de Control al primului-ministru va incepe o actiune de control la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru a verifica modul de functionare a sistemului informatic al cardului national de sanatate, fiind data o dispozitie in acest sens de catre premierul Dacian Ciolos. Perioada supusa verificarilor este 1 ianuarie 2016 pana in prezent.

In legatura cu acest aspect, oficialii CNAS au precizat vineri pentru HotNews.ro ca “echipa de control a premierului nu a inceput inca verificarile la CNAS. Speram ca prin acest control sa se clarifice cauzele functionarii defectuoase a cardului national de sanatate”.