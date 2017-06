Tariceanu: Sunt 16-17 parlamentari care vor vota impotriva motiunii. Avem voturile necesare ca ea sa treaca

Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti ca, potrivit calculelor, sunt 16-17 parlamentari care vor vota impotriva motiunii de cenzura, dar a precizat ca motiunea va trece deoarece exista voturile necesare adoptarii ei.

Tariceanu a mai spus ca negocierile cu UDMR nu aveau rost din moment ce PSD si ALDE au voturile necesare adoptarii motiunii, iar discutiile cu maghiarii vor fi reluate ulterior.

“Am facut socoteala inversa, ii stim pe cei care vor vota impotriva motiunii de cenzura (…) (Sunt – n. red.) cu aproximatie 16 sau 17, dar nu sunt numai din coalitie din aproximarile pe care le am. Sunt, de exemplu, cei cinci parlamentari care au plecat de la noi si care nu fac parte din coalitie”, a declarat Calin Popescu Tariceanu.

In ceea ce priveste negocierile cu UDMR, liderul ALDE a spus ca acestea nu aveau rost deoarece coalitia are voturile necesare adoptarii motiunii de cenzura si a precizat ca discutiile cu maghiarii vor fi reluate ulterior.

“Am vazut ca toate speculatiile care se faceau erau referitoare la un troc cu UDMR. Pentru ca sa nu se instaleze aceasta idee am hotarat sa oprim discutiile. De altfel, PSD impreuna cu ALDE avem voturile necesare, avem majoritatea pentru motiunea de cenzura, ca atare nu avea niciun rost sa insistam pe aceasta directie (…)

Am aratat toata disponibilitatea, dar in fata volumului mare ne-am dat seama ca nu putem sa gestionam intr-un timp atat de scurt aceste chestiuni si, ca atare, ne-am oprit. Reactia UDMR e cea pe care o stiti. Nu ne-am certat, dar ne-am despartit in relatii foarte bune, ne vedem fiecare de agenda proprie”, a mai spus Tariceanu.

Presedintele ALDE a mai spus ca motiunea de cenzura va fi dezbatuta si votata miercuri la ora 11:00, asa cum a fost programat, mentionand ca inca se negociaza cu parlamentari de la toate partidele, inclusiv de la PNL, pentru sustinerea demersului de demitere a lui Sorin Grindeanu.

