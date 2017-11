Tariceanu nu a fost invitat de Iohannis la parada de 1 Decembrie si nici nu ar sta alaturi de “patronul statului paralel”

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca nu a primit din partea Administratiei Prezidentiale invitatie pentru a participa la parada de 1 Decembrie sau la receptia de la Palatul Cotroceni, precizand ca, si daca ar primi, nu s-ar duce sa stea alaturi de “acel domn care functioneaza la Cotroceni”, “patronul statului paralel”.

“Nu am primit o invitatie pana in acest moment si, daca voi primi o invitatie, nu ii voi da curs. De 1 Decembrie romanii isi doresc in primul rand sa vada parada militara. E un lucru frumos, spectaculos si cred ca face sa vibreze fibra patriotica si nationala in fiecare dintre romani.

Romanii nu vin la parada sa-l vada pe presedinte sau sa-i vada pe presedintii camerelor Parlamentului. Asta e o chestiune care cred ca nu are nicio relevanta”, a spus Calin Popescu Tariceanu, intrebat daca a primit invitatie pentru a participa la parada de 1 Decembrie sau la receptia de la Palatul Cotroceni.

El a trecut ulterior la o serie de atacuri la adresa presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a numit inclusiv “patronul statului paralel”.

“In al doilea rand, avand in vedere declaratiile facute cu obstinatie de actualul presedinte, acel domn care functioneaza la Cotroceni, in ultima vreme, declaratii care ma vizeaza direct si indirect, nu am de ce sa merg sa stau alaturi de domnia sa. Nu am niciun fel de motiv.

Din contra, am toate motivele sa nu merg, pentru ca, daca as sta alaturi de domnia sa, inseamna ca as cautiona postura in care se afla, de patron al statului paralel, pe care se face ca nu-l vede si ca nu-l cunoaste”, a mai spus Tariceanu.

Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea nu au fost invitati nici anul trecut de catre Administratia Prezidentiala sa participe la parada de Ziua Nationala, din cauza dosarelor penale pe care le au cei doi. Amandoi au asistat in 2016 din multime la parada si nu din loja oficiala a demnitarilor.