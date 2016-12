Tariceanu nu a avut contacte cu PNL, dar se declara de acord cu Basescu

Copresedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca nu au existat “contacte oficiale” cu cei de la PNL pentru o eventuala majoritate parlamentara.

“Asteptam sa se valideze mandatele, in mod normal trebuie sa discutam in primul rand cu partenerii nostri de alianta politica, si aici ma refer la PSD.

Nu am facut contacte oficiale cu cei de la PNL, dar am primit diverse semnale si am vazut declaratiile de bunavointa. Senzatia mea este ca PNL incearca sa gaseasca o solutie prin care sa iasa din incurcatura. Astea sunt jocuri politice si demersuri politice.

Inainte de a discuta cu o persoana, trebuie sa vezi daca esti compatibila cu ea. PNL are nevoie astazi in primul rand de o clarificare politica, ideologica. Suntem pe pozitii foarte indepartate unii de altii, cum s-a vazut in ultimii doi ani. Doar ca sa facem o discutie sa ne aflam in treaba, nu ma simt confortabil. Nu s-a schimbat nimic fundamental, este doar o incercare de a iesi din impas”, a spus Tariceanu, joi, la Palatul Parlamentului.

De asemenea, acesta s-a declarat de acord cu fostul presedinte Traian Basescu, cel care a spus despre el ca ar putea conduce PNL: “Tariceanu poate fi presedinte la PNL. El are o cota mare de incredere. Niciun lider de acolo nu e la nivelul lui de incredere”.

“M-am intalnit cu dl Basescu de curand, pe scarile de la Romania TV, ne-am salutat si am vazut declaratiile dlui presedinte de ieri (miercuri seara – n.red.) “, a mai spus Tariceanu.

In schimb, fostul premier a precizat ca nu s-a intalnit cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ca o sa aiba discutii cu social-democratii, “in care sa armonizam programele noastre de guvernare”.

Intrebat cate functii isi doreste ALDE in noul Guvern, Tariceanu a raspuns razand: “Cat mai multe. Asa, 80-90 la suta… Pai serios!”.

Totodata, intrebat daca este posibil ca un politician cu probleme de integritate sa fie premier, Tariceanu a precizat: “Mai presus decat Constitutie nu este nimic. Intre Constitutie si Dumnezeu nu este nici presedintele”.

Nu in ultimul rand, presedintele Senatului a exclus negocieri cu USR: “Nu stiu ce sa discut cu USR. Vad ca la USR este un frumos scandal”.

