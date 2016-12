Tariceanu: Mi s-a oferit sefia PNL. Orban: Poate portarul i-a propus

Calin Popescu Tariceanu, co-presedintele ALDE, a declarat, vineri, ca partidul sau va merge la guvernare alaturi de PSD si a dezvaluit ca liberalii i-au facut oferta de a reveni in functia de presedinte al PNL. Ludovic Orban l-a luat peste picior pe fostul sau coleg.

In cadrul unei conferinte de presa, Tariceanu a anuntat ca ALDE si-a atins “obiectivul strategic de a fi reprezentat in ambele camere ale Parlamentului”, cu 20 de deputati si 9 senatori.

“Desenarea viitorului politic pentru noi, ALDE, nu poate sa se disocieze in niciun fel de votul pe care l-au dat cetatenii. Suntem consecventi cu pozitia pe care am avut-o de mai bine de 2 ani, de a avea o colaborare politica, in fostul guvern Ponta si in parlament, cu PSD.

Acest lucru nu l-am ascuns niciun moment, nu am incercat sa il evitam, am spus foarte clar ca vom colabora in continuare, acest lucru s-a manifestat si la alegerile locale, mergand pe liste separate pentru a ne pastra identitatea, iar colaborarea la nivel parlamentar a functionat foarte bine. Am anuntat ca vom merge cu un guvern de coalitie cu PSD”, a declarat Tariceanu in conferinta de presa.

Liderul ALDE a mai precizat ca a refuzat ofertele venite din partea PNL.

“Orice alta formula politica, asa numita incercare de realizare a unei coalitii de centru dreapta, ar veni sa infranga vointa majoritatii electoratului si sa intoarca rezultatul acestor alegeri, formula din care noi consideram ca nu avem cum sa facem parte”, a mai spus acesta.

Tariceanu le-a transmis liberalilor ca “e problema lor” daca vor sa faca respectiva coalitie. “Nu au cum sa conteze pe participarea noastra”, a subliniat el.

Calin Popescu Tariceanu a mai afirmat ca ALDE negociaza cu PSD armonizarea programelor de guvernare. “Apararea drepturilor si libertatilor individuale, si abordarea dintr-o perspectiva liberala a solutiilor pentru economie vor ramane elemente definitorii pentru noi ca partid in viitoarea coalitie politica si de guvernare”, a mai declarat el.

In ceea ce ii priveste pe fostii sai colegi din PNL, Tariceanu a sustinut ca “au fost numerosase incercari de a fi convinsi sa ne raliem unei formule de centru dreapta”.

“Ni s-a oferit din ce in ce mai mult, doar, doar ne-or convinge sa acceptam. Pentru mine reunificarea miscarii liberale nu e un lucru care sa ne lase indiferenti. Mi s-a propus sa preiau conducerea PNL”, a dezvaluit el.

Tariceanu a tinut sa spuna ca este interesat de “soarta” PNL si ca priveste “cu mahnire” la ce se intampla cu partidul.

“Cred ca PNL are nevoie inainte de orice de o clarificare ideologica. In perspectiva, vom putea sa discutam”, a mai adaugat el.

In plus, Tariceanu a spus ca “astazi se vede foarte bine care este adevaratul partid liberal”, referindu-se la ALDE, si a facut un anunt: “Toti cei care doresc sa ni se alature sunt bineveniti”.

Fostul presedinte al PNL n-a lasat netaxate acuzele care i-au fost lansate pana acum de fostii colegi pe care i-a parasit pentru a se alia cu PSD.

“A trebuit sa suport nenumarate acuzatii, jigniri, vorbe umilitoare din partea unor oameni din PNL care nu stiu sa isi calibreze discursul politic. Eu sunt dispus intotdeauna la dialog. PNL nu este astazi un partid liberal (…) Cel mai important ar fi fost daca PNL se hotaraste daca ramane in PPE. Noi apartinem familiei liberale, nu am de gand sa imi schimb convingerile pe care le am”, a mai declarat Tariceanu.

In replica, Ludovic Orban, fostul presedinte al PNL Bucuresti, l-a ironizat pe fostul sau presedinte de partid.

“I-o fi propus portarul de la sediul PNL. Nimeni nu poate sa ii propuna domnului Tariceanu presedintia PNL pentru ca ea nu apartine nimanui. Ea se castiga prin alegeri, in urma congresului PNL. Nimeni nu a avut niciun fel de mandat in acest sens”, a declarat Ludovic Orban, la Antena 3.

ziare.com