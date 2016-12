Tariceanu: Iohannis mi-a spus ca vrea sa declanseze un razboi total

Calin Popescu Tariceanu, copresedintele ALDE, a dezvaluit, marti, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat-o pe Sevil Shhaideh pentru functia de premier, ca presedintele i-a spus la intalnirea de dupa alegerile parlamentare ca are de gand sa declanseze un razboi total.

“Din pacate, la intrevederea pe care am avut-o cu presedintele a doua zi dupa rezultatele alegerilor, domnia sa mi-a spus ca va face tot ce ii sta in putina pentru a nu numi un premier din partea PSD si pentru a evita aducerea PSD-ului la guvernare. Nu au fost singurele afirmatii care m-au pus pe ganduri.

A spus ca vrea sa declanseze un razboi total, lucru pe care il vedem astazi prinzand contur. I-am atras atentia presedintelui ca trebuie sa priveasca la harta alegerilor care arata un invingator destul de clar”, a declarat Tariceanu.

Liderul ALDE a precizat ca seful statului ignora rezultatul alegerilor dorind sa arate ca poate face un exces de putere.

“Acest lucru il ignora in dorinta de a arata ca poate sa faca un exces de putere, de autoritate. Suntem in situatia evidenta de a vedea ca suntem pusi in fata unei realitati pe care nu o dorim. Se doreste declansarea unei crize majore”, a continuat politicianul.

Ca si Liviu Dragnea, Tariceanu a spus ca trebuie sa se gandeasca foarte bine la ceea ce urmeaza sa faca, pentru ca “nu dorim sa bagam Romania intr-o criza politica”.

“Constitutia ii da mandatul ca presedintele sa fie factorul de echilibru, nu cel care declanseaza crizele politice in tara, pe chestiuni de orgoliu sau de interese politice personale. (…) Imi pare rau ca trebuie ca in spatiul public sa spun aceste lucruri, dar trebuie sa intelegem cu totii care sunt resorturile acestei decizii pentru a nu intra in capcanele pe care le-am vazut ca au fost intinse in aceste zile multor dintre romani legate de nominalizarea PSD si ALDE”, a adaugat Tariceanu.

Declaratia comuna a lui Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea a avut loc dupa ce Klaus Iohannis a respins propunerea PSD si ALDE ca Sevil Shhaideh sa ocupe functia de premier.