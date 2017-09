Tariceanu ii scrie lui Iohannis: Va consider un om politic orbit de putere, asemenea fostului presedinte Basescu

Calin Popescu Tariceanu a lansat vineri un nou atac dur la adresa lui Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat ca este “orbit de putere, asemenea fostului presedinte” Traian Basescu.

Schimbul acid de replici intre numarul unu si doi in stat a inceput joi, cand Tariceanu l-a acuzat pe Iohannis ca “patroneaza acest sistem corupt de putere din Romania” si ca “sapa cu ravna la majoritatea parlamentara”. Tot ieri, seful Senatului a afirmat ca nu a remarcat nicio scumpire la benzina, dupa introducerea unei supraaccize la combustibili.

In replica, purtatoarea de cuvant a presedintelui Iohannis a afirmat ca Tariceanu pare “pur si simplu rupt de realitate”.

Vineri, Tariceanu a postat un lung articol pe contul lui de Facebook, in care reia atacul la adresa lui Klaus Iohannis, pe care il acuza ca “incearca sa vanda in continuare romanilor iluzia ca spectacolul regizat al catuselor ar fi de fapt lupta anticoruptie, cand este o lupta impotriva democratiei si a statului de drept”.

“Iluzia pe care incercati sa o intretineti este, insa, cel mai mare pericol pentru Romania de astazi. De aceea, voi continua sa o demasc si voi continua sa actionez conform principiilor liberale in care cred, iar protejarea libertatilor cetatenilor este pe primul loc. Asta ma face adversarul sistemului ocult de putere si, pe cale de consecinta, adversarul dumneavoastra. Sper macar, ca pe viitor, sa aveti curajul sa va sustineti personal punctele de vedere, nu prin intermediari”, a scris Tariceanu.

Iata mai jos postarea lui Tariceanu:

“Domnule Presedinte, nici un roman nu este multumit sa creasca pretul la benzina si motorina, dar intrebarea pe care mi-o pun este de ce sunteti ingrijorat de soarta romanilor doar cand va convine pentru a critica Guvernul. De ce ati tacut malc atunci cand eliminarea supraaccizei nu s-a regasit in scaderea pretului la carburanti la inceput de 2017? Simplu: pentru ca nu ati fi obtinut nici un potential beneficiu electoral, situandu-va pe aceeasi pozitie cu guvernul PSD-ALDE.

Ceea ce mi se pare mult mai grav, pentru ca tine direct de responsabilitatile constitutionale pe care le aveti, este incurajarea abuzurilor si exceselor unui sistem ocult de putere de la nivelul institutiilor de forta. In trecut, v-ati multumit sa fiti beneficiarul acestor excese si abuzuri, atunci cand intr-un mod nedemocratic v-ati instalat guvernul Dvs. Acum, din beneficiar ati ajuns patronul acestui sistem si principalul sau aparator. De ce? Simplu: pentru ca este singura cale prin care considerati ca veti castiga al doilea mandat. Ati aratat tuturor romanilor ca ati dat gres in alegerea guvernului Ciolos, care a reprezentat un dezastru pentru Romania generat de incompetenta si rea-vointa. Apoi, ati aratat ca ati dat gres si in reformarea partidului Dvs. Isi amintesc toti romanii cand incurajati partidele sa aduca oameni noi si “curati”, adica pioni docili ai sistemului ocult de putere. PNL a jucat cum a dorit Presedintele si a cules un dezastru electoral in 2016. Doua esecuri usturatoare, dupa care ati ramas in postura de a incerca sa vindeti romanilor o singura iluzie: a luptei anticoruptie.

Domnule Presedinte, marea problema este ca iluzia pe care incercati sa o intretineti incepe sa se destrame, iar dumneavoastra incepeti sa pedalati in gol, desprins de realitatea romanilor si de ceea ce vor ei. Marea majoritate a romanilor vor ca abuzurile si excesele din sistemul de justitie sa inceteze. Ca lupta anticoruptie sa nu mai fie folosita ca paravan pentru eliminarea adversarilor politici. Marea majoritate a romanilor vor ca sefa DNA sa nu mai sfideze Parlamentul si sa spuna public adevarul despre noaptea alegerilor din 2009. Pe toate aceste subiecte esentiale pentru viitorul Romaniei, dumneavoastra va aflati impotriva opiniei romanilor.

Marea majoritate a romanilor, si din ce in ce mai multi magistrati onesti, isi doresc un sistem de justitie reformat. Ca presedinte al Senatului mi-am asumat sprijinirea acestei reforme, alaturi de majoritatea parlamentara actuala. De aceea, sprijin legile justitiei pe care ministrul Tudorel Toader le-a propus. Ceea ce va deranjeaza cel mai mult la aceste legi este ca nu veti mai decide dumneavoastra, ca om politic, cine vor fi sefii Parchetului si DNA. Adica, mai concret, va supara ca veti avea mai putina putere si influenta politica. Este adevarat, o sa fie mai putin bine pentru Dumneavoastra, dar va fi mult mai bine pentru sistemul de justitie care va avea o sansa in plus sa se insanatoseasca. In acest fel, puterea nu va mai sta in pixul unui singur om, iar alegerea sefilor acestor structuri va fi facuta in urma dezbaterilor si votului din CSM.

Mai mult, consider ca sunt necesare initiative legislative suplimentare, pentru a ne asigura ca drepturile si libertatile romanilor sunt respectate. Aceleasi drepturi si libertati pe care vad ca sunteti dispus sa le calcati in picioare pentru a castiga un al doilea mandat. Sunt legi pe care le voi sustine cum este cea privind crearea unei agentii independente care sa se asigure ca nu se mai comit abuzuri in ascultarea telefoanelor cetatenilor.

Domnule Presedinte, se pare ca ne aflam pe pozitii iremediabil opuse, dar nu in termenii pe care ii folositi. Eu sustin democratia, drepturile si libertatile cetatenilor. Dumneavoastra sustineti un sistem ocult de putere si inchideti ochii la abuzuri. Eu sustin un Parlament puternic. Dumneavoastra sustineti un Parlament subordonat si controlabil prin spectacolul televizat al catuselor. Va consider un om politic orbit de putere (asemenea fostului presedinte Basescu), care incearca sa vanda in continuare romanilor iluzia ca spectacolul regizat al catuselor ar fi de fapt lupta anticoruptie, cand este o lupta impotriva democratiei si a statului de drept. Iluzia pe care incercati sa o intretineti este, insa, cel mai mare pericol pentru Romania de astazi. De aceea, voi continua sa o demasc si voi continua sa actionez conform principiilor liberale in care cred, iar protejarea libertatilor cetatenilor este pe primul loc. Asta ma face adversarul sistemului ocult de putere si, pe cale de consecinta, adversarul dumneavoastra. Sper macar, ca pe viitor, sa aveti curajul sa va sustineti personal punctele de vedere, nu prin intermediari”.

HotNews