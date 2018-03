Tariceanu i-a cerut lui Timmermans sprijin pentru ridicarea MCV-ului

Ministerului Justiției a finalizat și adoptat proiectul de lege de modificare a Codului Penal şi Codului de Procedură Penală pentru punerea în acord cu deciziile Curţii Constituţionale, i-a spus joi Calin Popescu Tariceanu lui Frans Timmermans, dupa ce presedintele Senatului l-a primit pe numarul doi din Comisia Europeana.

De asemenea, potrivit unui comunicat oficial, Tariceanu i-a spus lui Timmermas, care face o vizita la Bucuresti, “ca Parlamentul Romaniei acorda o deosebita atentie protejarii si promovarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in fata institutiilor” si ca “se urmareste ca institutiilor garantate prin Constitutie si legi sa li se asigure o functionare democratica, in afara oricarei interferente a institutiilor de forta sau a serviciilor de intelligence.”

Comunicatul Senatului:

“Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei, l-a primit joi dimineata pe Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale. Intalnirea a avut loc la solicitarea inaltului oficial UE aflat in vizita de lucru la Bucuresti.

Presedintele Senatului a subliniat ca abordarea deschisa a Comisiei, pentru a dialoga asupra temelor sensibile cu autoritatile din Romania, este cea recomandata si apreciata, fiind astfel evitate informarea partiala si distorsionata. Vizita de lucru a prim-vicepresedintelui Comisiei la Bucuresti este, de aceea, considerata drept element necesar al relatiei de normalitate cu institutiile europene, intarind mesajele transmise de ambele parti pentru dialog direct. Coordonarea eficienta cu Institutiile Europene este in opinia exprimata de dl Calin Popescu-Tariceanu, utila in special in aceasta perioada, in care Romania se pregateste pentru preluarea Presedintiei rotative a Consiliului UE, iar Comisia este in faza de incheiere a agendei legislative propuse la inceputul mandatului.

Presedintele Senatului a evidentiat promovarea activa de catre Parlamentul Romaniei a respectului pentru valorile fundamentale si principiile europene si a tratamentului egal al statelor membre si al cetatenilor, drept dezideratele viitorului constructiei europene. Totodata, a apreciat atentia acordata de Comisie aspectelor de natura institutionala, in pregatirea schimbarilor care vor interveni incepand cu viitoarele alegeri europene, salutand preocuparea Comisiei pentru o mai buna reglementare la nivel european, pentru ca institutiile sa functioneze mai eficient si mai concentrat pentru cetatenii statelor membre.

Referitor la Mecanismul de Cooperare si Verificare, presedintele Senatului a reiterat importanta sprijinului si cooperarii din partea Comisiei pentru incheierea neintarziata a acestei etape care greveaza statutul Romaniei de membru cu drepturi depline in UE. Decizia Comisiei de a ridica mecanismul este asteptata pentru a incheia situatia curenta in care Romania este evaluata in paralel prin mai multe instrumente cu aceleasi obiective. A precizat in acest sens ca rapoartele Comisiei publicate in ultimii ani au confirmat faptul ca majoritatea obiectivelor MCV au fost internalizate de o maniera corespunzatoare in politicile si strategiile nationale, situatie confirmata si de concluziile Studiului privind evaluarea celor 10 ani de MCV in BG si RO realizat de Comisia pentru control bugetar (CONT) a PE, prezentat la data de 29 ianuarie a.c..

In ceea ce priveste modificarea codurilor penal si de procedura penala, Presedintele Senatului a mentionat ca in plan legislativ, la nivelul Ministerului Justitiei, a fost finalizat si adoptat proiectul de lege de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala pentru punerea in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.

Cu privire la respectarea de catre Romania a valorilor si a raporturilor institutionale caracteristice statului de drept, dl Calin Popescu-Tariceanu a aratat ca Parlamentul Romaniei acorda o deosebita atentie protejarii si promovarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in fata institutiilor. In acest sens, a precizat ca, in baza legitimitatii date de votul alegatorilor, se urmareste ca institutiilor garantate prin Constitutie si legi sa li se asigure o functionare democratica, in afara oricarei interferente a institutiilor de forta sau a serviciilor de intelligence.

La finalul intalnirii, dl Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, i-a transmis dlui Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, dorinta de a continua dialogul, la Bucuresti si la Bruxelles si si-a exprimat convingerea ca printr-o stransa coordonare cu Comisia Europeana, autoritatile romane vor fi in masura sa indeplineasca cu succes rolul ce le revine la nivel european prin exercitarea presedintiei Consiliului UE in primul semestru al anului viitor.”