Tăriceanu dezvăluie la plecare problemele grave ale guvernării: La rectificare, bugetul nu se închidea cu 9 miliarde

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, după ieșirea de la guvernare, că bugetul de stat nu se inchidea cu 9 miliarde si ca s-a inchis la rectificarea din august “prin solutii miraculoase”.

Călin Popescu Tăriceanu a explicat, imediat după ce a făcut anunțul plecării ALDE de la guvernare, că bugetul s-a închis ”prin niște soluții miraculoase”.

Liderul ALDE a declarat, conform Realitatea TV, că în noiembrie o să se mai facă o rectificare bugetara, care o sa scoata la iveala exact problemele peste care acum s-a trecut.

“Rectificarea bugetara am spus ca este una nerealista, am spus inainte de rectificare si raman consecvent cu ceea ce am spus atunci. La acea rectificare am atras atentia colegilor din PSD ca se face o greseala politica, in primul rand.

Nu poti sa dai 500 de milioane de lei la servicii si tai de la sanatate, invatamant, cercetare, infrastructura s.a.m.d. Pana la urma, de la sanatate nu s-a taiat, dar bugetul nu se inchidea cu 9 miliarde. Pana la urma (…) nu era problema cat se da la servicii, ca nu din 500 de milioane nu se inchidea bugetul, ci prin 9 miliarde.

Prin niste solutii miraculoase, in care eu nu cred, s-a inchis bugetul. Dar nu s-a inchis de fapt. In noiembrie, o sa trebuiasca sa se mai faca o rectificare bugetara, care o sa scoata la iveala exact problemele peste care acum s-a trecut”, a spus Tariceanu la Parlament.

El a explicat ca ALDE nu avea cum sa blocheze rectificarea bugetara, pentru ca “numai in Parlament, la dezbaterea ordonantei se poate modifica ceva”.

“Pana atunci isi produce si efectele. Din pacate, problema bugetului pe anul acesta si pe anul urmator este una foarte serioasa si pe care noi nu o intelegem, sa o tratam asa. (…) In februarie, cand s-a votat bugetul, am atras atentia ca bugetul este nerealist construit si (…) partenerii nostri ne-au dat asigurari ca totul va fi bine. (…) S-au dat (n.r. – bani) peste tot si nu s-au incasat suficient”, a precizat Călin Popescu Tariceanu.