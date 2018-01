Tariceanu anunta noi cresteri ale salarialului minim si introducerea impozitului pe venitul global

Calin Popescu Tariceanu a declarat vineri ca PSD si ALDE au decis cresterea anuala a salariului minim pe economie pana in anul 2020 cu cate o suta de lei anual, astfel incat pana in 2020 sa se ajunga la un salariul minim net pe economie de 300 euro. Pentru angajatii cu studii superioare, salariul minim va creste 150 lei pe an, a mai spus Tariceanu.

Tot vineri, la finalul sedintei conducerii ALDE, Tariceanu a mai spus ca ramane valabila introducerea impozitului pe venitul global, dar fara sa anunte o data exacta.

“Urmeaza ca Ministerul Finantelor sa porneasca la operationalizarea acestui impozit, el presupune o logistica necesara si nu exista din partea ministerului un termen pe care sa-l fi avansat”, a adaugat Tariceanu.

HotNews