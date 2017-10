Tariceanu: ALDE il sustine pe Viorel Ilie in Guvern si nu e de acord sa isi dea demisia

Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, joi dupa-amiza, ca formatiunea sa a decis sa il mentina pe Viorel Ilie in functia de ministru pentru Relatia cu Parlamentul, in ciuda faptului ca Mihai Tudose il are pe lista de remaniabili.

“Noi am luat o decizie in urma cu doua saptamani prin care spirjijul politic pentru ministrul nostru lui Viorel Ilie este mentinut. Nu suntem de acord cu vreo propunere de demisie proprie, de a lua in consideratie un act de demisie, pentru ca noi i-am acordat sprijinul politic”, a transmis Tariceanu, dupa sedinta ALDE.

Liderul ALDE a adaugat ca nu exista niciun motiv pentru ca formatiunea sa ii retraga sprijinul lui Viorel Ilie.

“In Senat a avut loc un vot pe baza solicitarii de incepere a urmaririi penale. A fost un vot de respingere. Nu exista niciun fel de argument, in plus in cazul celor doua membre ale guvernului premierul a invocat faptul ca ar lucra cu fonduri euroene si ca s-ar crea un deranj in raport cu autoritatile de la Bruxelle. Si in cazul lor am semne de indoiala ca poate sa fie un argument.

In cazul ministrului Vioorel Ilie nici acest argument nu poate sa stea in picioare. Ne mentinem pozitia pe care am adopta-o si i-o voi comunica si premierului. Nu ramane decat sa vedem ce facem mai departe, adica pe ce ne concentram”, a precizat el.

Liderul ALDE a atacat DNA, care cere urmarirea penala a lui Viorel Ilie, precizand ca institutia si-a pierdut credibilitatea.

“DNA si-a pierdut credibilitatea si toate acuzatiile pe care le face trebuie sa fie analizate cu foarte mare atentie. Si nu putem accepta ca DNA-ul sa faca guvernul Romaniei asa cum ii convine”, a spus Tariceanu, invocand iar fortele oculte care conduc Romania.

Intrebat daca a discutat cu Liviu Dragnea, el a precizat ca isi face intai datoria fata de presa si ca apoi o sa vorbeasca si cu presedintele PSD.

