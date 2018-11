Tanarul ars in incendiul de la Piatra Neamt a murit in spital, in Belgia. Astazi implinea 28 de ani

Alexandru Gabriel, tanarul ars in explozia din Piatra Neamt, transferat saptamana trecuta la un spital din Belgia, a murit joi. Astazi implinea 28 de ani, informeaza Digi24.

Luni, cand a avut loc prima operatie, medicii erau optimisti, insa starea tanarului s-a inrautatit dupa cea de-a doua operatie.

Explozia in care a fost ranit barbatul s-a produs, miercurea trecuta, intr-un bloc din Piatra Neamt, fiind urmata de un incendiu.

Tanarul a ajuns saptamana trecuta in Belgia, la mai bine de 24 de ore dupa ce a fost plimbat prin spitalele romanesti din Piatra Neamt si Iasi. Avand arsuri de gradul III pe 75 la suta din suprafata corpului, el a fost operat, initial, in clinica de chirurgie plastica de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi.

Transferul tanarului din Neamt s-a putut face doar dupa ce statul roman a platit in avans, deoarece Romania nu-si achitase facturile in cazul altor romani tratati in acest spital.

Decizia de a fi dus in strainatate a fost luata dupa ce oficialii de la Bucuresti au anuntat ca nu exista niciun loc liber din cele 11 pentru mari arsi pe care le are Romania.

Tanarul a ajuns la Spitalul Charleroi din Belgia infectat cu Mai Acinetobacter si Klebsiella, doua bacterii contractate in Romania, iar medicul roman care l-a preluat in strainatate a sustinut ca procedurile la care ar fi fost supus pacientul in tara nu ar fi fost complete.

Anuntul mortii barbatului a venit chiar in momentul in care la Ministerul Sanatatii se desfasoara o intalnire intre ministrul Sorina Pintea si supravietuitori ai tragediei din Colectiv. Acestia i-au cerut ministrului protocoale care sa simplifice transferul marilor arsi la centre din strainatate.