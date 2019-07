Sute de persoane protesteaza la Caracal: Alexandra a sunat, nimeni nu a actionat! 

Sute de persoane nemultumite de ancheta in cazul presupuselor crime protesteaza in fata Politiei din Caracal. “Alexandra a sunat, nimeni nu a actionat” si “Vreau sa traiesc”, striga tinerii care participa la protest.

Protestatarii s-au adunat in fata Politiei din Caracal, multe dintre ele avand steaguri si afise cu mesaje precum “Stop minciunilor si coruptiei”, “Rusine procurorului Popescu Lucian” sau “Vei ramane o legenda”.

Oamenii striga “Alexandra a sunat, nimeni nu a actionat”, “Vreau sa traiesc”, “Rusine”, “Luiza”, “Alexandra”, “Vrem dreptate” si “moarte pentru moarte”.

Protestatarii se declara nemultumiti de felul in care merge ancheta in cazul crimelor din Caracal.

Aproximativ 100 de elevi si tineri au participat si in urma cu doua zile la un miting si la un mars de protest, pornind de la sediul Politiei si ajungand la casa lui Gheorghe Dinca.

Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, eleva a Liceului Mihai Viteazul din Caracal, a disparut, miercuri, 24 iulie, dupa ce a plecat spre municipiul Caracal cu o masina “la ocazie”.

In ziua de 25 iulie, minora a sunat de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla. Anchetatorii au inceput perchezitia domiciliara la locuinta lui Gheorghe Dinca, un barbat de 66 de ani, din Caracal, vineri dimineata, la circa 19 ore de la apelul fetei. Gheorghe Dinca a recunoscut in cadrul anchetei ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, dar si pe o alta adolescenta disparuta anul acesta, Luiza Melencu, din comuna doljeana Diosti.

