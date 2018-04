Sute de mii de oameni protesteaza pe strazile Barcelonei cerand eliberarea liderilor catalani

Sute de mii de sustinatori ai independentei Cataloniei au iesit duminica pe strazile Barcelonei pentru a cere eliberarea liderilor separatisti catalani.

Aproximativ 350.000 de persoane au blocat mai multe artere ale orasului. Oamenii au fluturat steaguri si s-au imbracat in galben, culoarea asociata Cataloniei, in semn de protest fata de arestarea liderilor separatisti pentru rolul lor in organizarea referendumului ilegal pentru independenta regiunii in octombrie 2017.

Multi au scandat “Libertate pentru prizonierii politici!” in timp ce se adunau pe una dintre principalele strazi din Barcelona.

Marsul a fost organizat de o platforma care a fost infiintata in martie pentru a “apara institutiile catalane” si “drepturile si libertatile fundamentale” ale cetatenilor catalani.

Demonstratiile au loc la zece zile dupa ce un tribunal din Germania a refuzat o cerere de extradare pentru liderul separatist Carles Puigdemont si l-a eliberat pe cautiune.

Saptamana trecuta, totusi, autoritatile spaniole au trimis noi informatii in Germania in speranta ca vor dovedi ca Puigdemont s-a folosit de violenta, ceea ce ar justifica acuzatiile de rebeliune si ar permite extradarea.

Din 16 octombrie 2017, liderii celor mai importante doua grupari pro-independenta, Jordi Sanchez si Jordi Cuixart, se afla in inchisoare, asteptand sa inceapa procesul in care sunt acuzati de rebeliune.

Alti sase lideri separatisti se afla in inchisoare in Spania pentru rebeliune.

Guvernul conservator al Spaniei a decis sa conduca in mod direct Catalonia dupa ce regiunea si-a declarat independenta in octombrie 2017 in urma unui referendum considerat ilegal.

Daca un nou lider nu va fi ales pana pe 22 mai, vor avea loc din nou alegeri locale.