Surpriza: Premiul Nobel pentru Literatura a fost castigat de Bob Dylan

Premiul Nobel pentru Literatura de anul acesta a fost castigat, spre surprinderea tuturor, de celebrul cantaret Bob Dylan.



Premiul i-a fost decernat artistului pentru “crearea unor noi expresii poetice in marea traditie a muzicii americane”, relateaza Huffington Post.

Sara Danils, secretar permanent al Academiei Regale Suedeze, care a facut anuntul la Stockholm, a spus ca legendarul artist continua sa “se reinventeze” de 54 de ani.

Vorbind despre al saptelea album de studio al lui Bob Dylan, “Blonde on Blonde”, Danils a aratat ca acesta este “un exemplu extraordinar al modului sau ingenios de a scrie rime, de a compune refrene, de a gandi”, potrivit The Guardian.

Decizia Academiei Regale Suedeze este una surprinzatoare, dupa cum au recunoscut si membrii juriului, pentru ca, asa cum ii spune si numele, premiul Nobel pentru Literatura este de obicei castigat de scriitori.

Bob Dylan are 75 de ani si s-a nascut in statul american Minnesota. Muzicianul provine dintr-o familie de evrei emigranti din Rusia.

Unele dintre melodiile sale, cum ar fi “Blowin’ in the Wind” si “The Times They Are a-Changin”, au devenit simboluri la nivel global ale miscarilor pentru pace si ale luptei pentru respectarea drepturilor civile.

Desi Bob Dylan a incantat generatii cu vocea sa, artistul mai canta si la muzicuta, chitara, chitara bas, pian si orga electronica.

Revista Rolling Stone i-a acordat titlul de al doilea cel mai mare artist din toate timpurilor, in anul 2004.

Bob Dylan a lansat in total 35 de albume, iar pe 28 octombrie urmeaza sa scoata pe piata o editie aniversara numita “No Direction Home”. Legendarul cantaret a concertat de doua ori in Romania, ultima data in 2014.

Bob Dylan a castigat nenumarate distinctii de-a lungul vastei sale cariere, inclusiv 11 premii Grammy, un premiu Oscar si un Glob de Aur. A fost introdus in Rock and Roll Hall of Fame, in anul 2000 a primit Polar Music Prize, iar in 2012 presedintele american Barack Obama i-a decernat Medalia Prezidentiala pentru Libertate (Presidential Medal of Freedom).