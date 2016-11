Surpriza lui Trump: Unul dintre cei mai duri critici ai sai ar putea fi secretar de Stat

Donald Trump l-ar putea numi pe unul dintre cei mai virulenti critici ai sai, republicanul moderat Mitt Romney, in functia de secretar de Stat, una dintre cele mai urmarite nominalizari.

Romney – candidatul republican infrant de Barack Obama in alegerile prezidentiale din 2012 -, un fost guvernator al statului Massachusetts, urmeaza sa se intalneasca cu Trump in weekend, potrivit CNN.

NBC News anunta ca el face parte dintre cei prezentati ca eventuali succesori ai lui John Kerry in postul de secretar de Stat.

Senatorul antiimigratie din Alabama Jeff Sessions a parut sa confirme in parte aceste informatii la iesirea, joi, din cartierul general al echipei lui Trump de la New York.

“Eu cred ca este bine ca presedintele-ales sa se intalneasca cu oameni ca Mitt Romney”, a declarat senatorul.

“Sunt multi oameni talentati cu care (Donald Trump) are nevoie sa aiba relatii bune. Iar eu cred ca domnul Romney va fi capabil sa faca ceva. Sunt sigur ca face perte dintre cei care sunt avuti in vedere. Insa domnul Trump va lua decizia finala”, a adaugat el.

Romney este ultimul nume care apare in legatura cu conducerea diplomatiei americane. El se alatura numelor lui Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, care l-a sutinut din primul moment pe Donald Trump, al fostului ambsador la ONU John Bolton sau al lui Nikki Healey, guvernatoarea statului South Carolina, fiica unor imigranti indieni.

O integrare a lui Romney in noua administratie ar putea sa ofere o asigurare multor democrati si aliati ai Statelor Unite.

Aliati ai Washingtonului si-au exprimat ingrijorarea fata de luari de pozitie ale lui Donald Trump in campania prezidentiala. Miliardarul a promovat o politica protectionista, prorusa, si a pus in discutie rolul de lider al Statelor Unite in cadrul NATO.

Numele lui Mitt Romney apare in contextul in care consultarile se accelereaza.

Nicio data precisa nu a fost prezentata pentru formarea Guvernului. Nominalizarile urmeaza sa fie facute “inainte sau dupa” Ziua Recunostintei, pe 24 noiembrie, a anuntat Kellyanne Conway, o purtatoare de cuvant a lui Trump.

Aceste negocieri in vederea formarii viitorului Guvern american au loc in contextul intalnirii cu seful Guvernului japonez Shinzo Abe, primul contact direct al lui Trump cu un lider strain.