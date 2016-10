Surpriza la Nobelul pentru Pace: Presedintele Columbiei a castigat, desi acordul de pace a fost respins de popor

Presedintele columbian Juan Manuel Santos este laureatul din 2016 al Premiului Nobel pentru Pace.

Santos a fost votat de membrii comitetului Nobel pentru munca depusa de el pentru a aduce pacea in tara sa, asta cu toate ca un acord in acest sens tocmai a fost respins in cadrul unui referendum popular organizat saptamana trecuta, informeaza The Guardian.

“Comitetul spera ca acest premiu sa-i dea puterea sa continue eforturile si sa obtina pacea in tara sa. Comitetul mai spera ca in anii care vin columbienii sa se bucure de roadele procesului pentru pace”, a explicat un purtator de cuvant.

Oficialul a adaugat ca, desi acordul pentru pace a fost respins la referendum, negocierile “au adus conflictul sangeros mult mai aproape de a fi solutionat”.

Se pare ca, la peste 40 de minute de la anuntul facut de Comitetul Nobel, Santos inca nu a aflat ca a castigat premiul pentru Pace.

Jurnalistii de la televiziunea norvegiana NRK au incercat sa il contacteze, insa nu au reusit si sustin ca Santos doarme si staff-ul sau refuza sa il trezeasca. Ce-i drept, la momentul in care anuntul a fost facut, in Columbia era ora 04:00 dimineata.

Jurnalistii prezenti la conferinta au intrebat atunci de ce nu a fost premiul impartit intre partile implicate in procesul de negociere, adica inclusiv liderul Farc.

Oficialul a explicat ca Santos, ca presedinte, are rolul cel mai important de a mentine negocierile deschise si ca, desi au mai fost in trecut incercari de a aduce pacea in Columbia, Santos a fost constant si determinat.

Intrebat si daca nu ar fi fost o situatie delicata ca o astfel de distinctie sa-i fie acordata unui lider a unei factiuni de gherila, purtatorul de cuvant a raspuns scurt: “Nu comentam niciodata despre cei care nu primesc premiul”.

Jurnalistii au insistat, intreband daca nu poate fi privit ca un gest de sfidare a democratiei Columbiei daca un premiu atat de important a fost oferit presedintelui a carui propunere a fost respinsa de propriul popor.

Purtatorul de cuvant a raspuns ca nu considera ca intreg acordul a fost respins, ci amanunte specifice din cadrul si spera ca acest premiu va fi un imbold in plus pentru Santos si ceilalti lideri ai tarii sa continue eforturile pentru pace si sa nu permita ca situatia sa degenereze.

Columbienii au respins duminica, spre surprinderea intregii lumi, acordul de pace cu gherila Farc. Prin acest acord se spera sa se puna capat unui conflict sangeros ce dureaza de peste 52 de ani.