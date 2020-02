Surpriza de proportii la premiile Oscar 2020: Filmul sud-coreean “Parasite”, castigator absolut

Lungmetrajul sud-coreean “Parasite” a castigat, intr-o companie selecta, premiul Oscar pentru cel mai bun film, duminica seara, la Los Angeles, in cadrul celei de-a 92-a editii a galei de decernare a premiilor atribuite de Academia de film americana (AMPAS), potrivit contului de Twitter al evenimentului.

La aceasta categorie au fost nominalizate productiile cinematografice “Ford v Ferrari”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women”, “Once Upon a Time in Hollywood”, “Marriage Story”, “Parasite” si “1917”.

“Parasite” este marele castigator al acestei gale Oscar cu patru premii. In afara Oscarului pentru cel mai bun film, “Parasite” s-a impus si la categoria film international si i-a adus un Oscar pentru regie lui Bong Joon-ho si unul pentru scenariu pe care l-a impartit cu Han Jin-won.

Acest film sud-coreean a mai castigat un Glob de Aur pentru film intr-o limba straina si doua premii BAFTA pentru scenariu original si pentru film in alta limba decat engleza.

Filmul “Parasite”, cu Kang-ho Song, Sun-kyun Lee si Yeo-jeong Jo, este o metafora despre clivajul social dintre saraci si bogati in societatea moderna si a mai fost nominalizat si la categoriile montaj si scenografie.

E primul film intr-o alta limba decat engleza care castiga premiul pentru “cel mai bun film”.

Joaquin Phoenix a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor in rol principal, dupa interpretarea din lungmetrajul “Joker”;

Renee Zellweger a castigat premiul pentru cea mai buna actrita in rol principal, gratie interpretarii sale din filmul “Judy”;

La cel mai bun actor in rol secundar s-a impus Brad Pitt, cu prestatia din “Once Upon a Time in Hollywood”.

Laura Dern a castigat premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol secundar datorita interpretarii sale din pelicula “Marriage Story”.

Cea de-a 92-a gala de decernare a premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Hollywood. Pentru al doilea an consecutiv, gala Oscar s-a desfasurat fara a avea un prezentator principal.

Iata lista completa a castigatorilor:

Cel mai bun film: “Parasite”, de Bong Joon-ho

Cel mai bun regizor: Bong Joon-ho, pentru “Parasite”

Cel mai bun actor in rol principal: Joaquin Phoenix, pentru “Joker”

Cea mai buna actrita in rol principal: Renee Zellweger, pentru “Judy”

Cel mai bun actor in rol secundar: Brad Pitt (“Once Upon a Time… in Hollywood”)

Cea mai buna actrita in rol secundar: Laura Dern – “Marriage Story”

Cel mai bun film strain: “Parasite”, de Bong Joon Ho

Cel mai bun lungmetraj de animatie: “Toy Story 4”, de Josh Cooley

Cea mai buna scenografie: Barbara Ling, Nancy Haigh – “Once upon a time… in Hollywood”

Cel mai bun scenariu adaptat: Taika Waiti – “Jojo Rabbit”

Cel mai bun scenariu original: Bong Joon Ho, Han Jin Won – “Parasite”

Cea mai buna imagine: Roger Deakins, pentru “1917”

Cel mai bun montaj: Michael McCusker si Andrew Buckland, “Ford vs Ferrari”

Cea mai buna coloana sonora: Hildur Guonadottir, pentru “Joker”

Cel mai bun cantec: Elton John si Bernie Taupin – “(I’m Gonna) Love Me Again” din “Rocketman”

Cel mai bun montaj de sunet: Donald Sylvester, pentru “Ford vs. Ferrari”

Cel mai bun mixaj de sunet: Mark Taylor si Stuart Wilson, pentru “1917”

Cele mai bune efecte speciale: Guillaume Rocheron, Greg Butler si Dominic Tuohy, pentru “1917”

Cele mai bune costume: Jacqueline Durran – “Little women”

Cel mai bun machiaj: Kazu Hiro, Anne Morgan si Vivian Baker, pentru “Bombshell”

Cel mai bun scurtmetraj animat: “Hair Love”, de Matthew A. Cherry

Cel mai bun scurtmetraj de fictiune: “The Neighbours’ Window”, de Marshall Curry

Cel mai bun lungmetraj documentar: “American Factory”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”.