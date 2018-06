Suceava, sub cod galben de ploi pana vineri seara

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat informarea meteorologica de vreme rea si avertizarea de tip cod galben.

Noua informare meteorologica va fi valabila de joi seara de la 21:00 pana vineri la ora 21:00.

In acest interval va ploua in cea mai mare parte a tarii si, mai ales in zonele deluroase si montane, cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp si izolat 30…40 l/mp.

Pe arii restranse, aversele vor avea caracter torential si vor fi insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului. Izolat vor fi conditii de grindina.

Codul galben intra in vigoare joi seara la ora 21:00 si expira vineri la ora 21:00.

Va ploua mult in cea mai mare parte a Moldovei, local in estul si sud-estul Transilvaniei, Maramures si in nordul Munteniei si al Olteniei.

Se vor inregistra cantitati de apa chiar si de 20…30 l/mp si pe arii restranse 50…60 l/mp.