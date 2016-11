SUA isi aleg presedintele: Hillary Clinton a votat

Americanii au inceput deja sa voteze pentru alegerea presedintelui dintre democrata Hillary Clinton si republicanul Donald Trump.

15.22: Americanii sunt chemati marti la urne pentru a-si alege presedintele, dar si noii membri ai Camerei Reprezentantilor si o treime din Senat.

In plus, noua state se vor exprima pentru liberalizarea legislatiei privind marijuana, iar locuitorii din California isi vor spune parerea legat de o propunere privind obligativitatea folosirii prezervativelor si a “altor masuri de protectie” in timpul realizarii filmelor pentru adulti.

Locuitorii din California isi vor putea exprima totodata opinia in legatura cu abolirea pedepsei capitale.

Locuitorii din Districtul Columbia vor vota de asemenea pentru ca acesta sa devina cel de-al 51-lea stat american, scrie Reuters, citata de Agerpres.

15.12: Sotii Clinton au votat intr-o sectie din Chappaqua, New York. Hillary Clinton, imbracata in crem, nu a stat de vorba cu presa, insa i-a salutat pe cei prezenti la sectia de votare. Unora dintre acestia chiar le-a strans mana, arata The Guardian.

15.06: Nigel Farage, politician britanic ultranationalist, a declarat ca ar accepta bucuros functia de ambasador al lui Trump in UE, informeaza The Independent.

Acesta a afirmat ca nu stie care va fi rezultatul alegerilor, dar ca ce se intampla acum in SUA e asemeni Brexitului din Marea Britanie: “Nu stiu ce se va intampla. Tot ce pot sa spun legat de aceste alegeri e ca se aseamana cu Brexitul. Vrei o schimbare sau vrei sa ramai asa cum esti? Despre asta este vorba”.

14.53: Presa din SUA descrie in detaliu ce presupune “intimidarea” unui alegator, sfatuindu-i pe cei care se afla in asemenea situatii sa se adreseze imediat autoritatilor. In statul Pennsylvania, de exemplu, amenda este de 5.000 de dolari pentru intimidarea unui alegator, putand ajunge pana la doi ani de inchisoare.

14.40: In urma cu circa 30 de minute s-au deschis si sectiile de vot din statele Florida, Delaware, Georgia, Illinois, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Missouri, New Hampshire, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina de Sud si parte din Tennessee.

In total, locuitorii din 17 state pot vota in prezent.

