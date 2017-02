SUA, Germania, Franta, Canada, Belgia si Olanda cer Guvernului sa renunte la Ordonanta

Sase tari partenere ale Romaniei – Belgia, Canada, Franta, Germania, Olanda si Statele Unite ale Americii – cer Guvernului Romaniei sa nu “dea inapoi” lupta anticoruptie, se arata intr-un comunicat comun trimis de misiunile diplomatice.

“Noi, partenerii internationali si aliatii Romaniei, ne exprimam profunda ingrijorare referitor la actiunile Guvernului Romaniei din noaptea de 31 ianuarie 2017, care au subminat progresele Romaniei in ceea ce priveste statul de drept si lupta impotriva coruptiei din ultimii zece ani”, se arata in documentul redactat in limba engleza.

Mai mult, potrivit documentului citat, actiunile mentionate risca “sa puna in pericol” parteneriatele Romaniei.

“Contrara opiniei unanime exprimate de intreaga comunitate judiciara si responsabila de mentinerea statului de drept, de actori credibili ai societatii civile, si in pofida ingrijorarilor afirmate de cetatenii romani in cursul ultimelor doua saptamani, aceasta actiune nu poate decat sa afecteze pozitia Romaniei in comunitatea internationala si risca sa puna in pericol parteneriatele bazate pe valorile comune ce decurg din principiile directoare ale UE si NATO”, declara semnatarii scrisorii.

“Speram ca Guvernul Romaniei va intoarce acest curs nefericit”, se arata in document.

Mai mult, adauga reprezentantii misiunilor diplomatice, “in contextul in care amendamente la legi si proceduri existente sunt necesare, aceste schimbari pot fi facute doar printr-un proces credibil si amplu de consultare a tuturor celor implicati”.

Statele membre ale UE care semneaza aceasta declaratie atrag atentia asupra recentului raport MCV al Comisiei Europene.

“Acest raport stabileste conditiile unui cadru in care progresul luptei impotriva coruptiei nu poate fi oprit. A identificat un numar de recomandari-cheie, pentru atingerea obiectivelor tehnice si ulterior incheierea procesului MCV”, se mai arata in scrisoare.

“Statele UE semnatare ale acestei declaratii spera ca Romania va urma un parcurs ce va pemite Consiliului UE sa lucreze in aceasta directie”, mai arata sursa citata.

Guvernul Grindeanu a adoptat marti noaptea, fara consultarea CSM, ordonanta de urgenta care schimba Codurile Penale in favoarea unor politicieni, printre care Liviu Dragnea si Florin Iordache.

De asemenea, Guvernul a trimis la Parlament, pentru aprobare in procedura de urgenta, legea gratierii si modificarea legii privind executarea pedepselor.

Faptul ca Guvernul Grindeanu a adoptat ordonanta noaptea, fara dezbatere publica si fara a mai astepta avizul CSM, consultativ dar obligatoriu, a scos in strada zeci de mii de oameni din toata tara.

CSM a decis, miercuri dimineata, cu unanimitate de voturi sa atace la CCR ordonanta Iordache, dupa ce la sedinta a participat si presedintele Klaus Iohannis.

Totodata, presedintele Iohannis a discutat cu Avocatul Poporului, caruia i-a pus la dispozitie documente care arata ca poate sesiza Curtea Constitutionala, invitandu-l sa o faca.

