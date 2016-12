SUA expulzează 35 de diplomați ruși. Reacția Moscovei

Statele Unite au luat joi decizia de a expulza 35 de diplomați ruși și au închis două clădiri rusești din New York și Maryland. În același timp, administrația Obama a anunțat că va lua și alte măsuri de sancționare a Rusiei, ca răspuns la atacurile cibernetice asupra Statelor Unite și a amestecului în campania electorală americană.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că nu e sigur că sancțiunile anunțate joi de Washington vor fi aprobate de președintele ales, Donald Trump, al cărui mandat începe la 20 ianuarie 2017.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că se îndoiește de eficiența acestor măsuri, din moment ce administrația Obama va pleca în trei săptămâni.

Totuși, președintele Putin va ordona măsuri de răspuns „adecvate” la sancțiunile Washingtonului, care vor afecta relațiile dintre Moscova și Washington, a mai spus Dmitri Peskov.

La rândul său, Ministerul rus de Externe a declarat joi că sancțiunile sunt contraproductive și vor afecta restabilirea legăturilor bilaterale.

Moscova neagă orice implicare în atacurile cibernetice.

„Aceste măsuri vin ca urmare a unor repetate avertismente, publice sau în particular, pe care le-am transmis guvernului rus și sunt răspunsul necesar și potrivit la eforturile de a leza interesele americane prin încălcarea normelor internaționale”, a declarat președintele Barack Obama într-un comunicat publicat pe site-ul Casei Albe. Liderul american se află în prezent în vacanță în Hawaii.

Comunicatul lui Barack Obama detaliază sancțiunile luate, dar vorbește nu despre 35 de diplomați ruși, ci chiar despre „35 de agenți de informații ruși” care sunt declarați „personae non gratae” de către Departamentul de Stat.

„Am sancționat nouă entități și persoane individuale: GRU și FSB, două dintre serviciile de informații ruse; patru ofițeri ai GRU; și trei companii care au oferit sprijin material în operațiunile cibernetice ale GRU. În plus, secretarul trezoreriei va anunța numele a doi cetățeni ruși care au folosit mijloace informatice pentru a disimula fonduri și informații de identificare personală. Departamentul de Stat închide două sedii rusești, în Maryland și New York, folosite de personalul rusesc în scopuri de spionaj, și declară „persona non grata” 35 de agenți ruși de informații. În fine, Departamentul pentru Securitate Internă și FBI vor declasifica informații tehnice despre activitatea informatică a serviciilor ruse civil și militar pentru a ajuta, în SUA și în străinătate, la idenficarea, depistarea și contracararea campaniei globale a Rusiei de activități informatice rău intenționate”, a declarat președintele Obama.

Liderul de la Casa Albă spune că aceste contramăsuri ale SUA nu se vor opri aici, iar unele acțiuni nu vor fi făcute publice.

Sunt primele măsuri anunțate de administrația Obama după implicarea Rusiei în alegerile pentru Casa Albă. Președintele a fost supus unor intense presiuni din interior pentru a lua măsuri.

Diplomații ruși au trei zile la dispoziţie să părăsească teritoriul american, iar cele două clădiri – care ar fi folosite de oficialii ruși pentru a strânge informații – vor fi închise începând de vineri la prânz.

Diplomații expluzați sunt de la Ambasada rusă din Washington și de la Consulatul din San Francisco, a declarat pentru Reuters un oficial american cu rang înalt, citat sub acoperirea anonimatului.

Potrivit unor informații încă neconfirmate la nivel oficial, printre cei 35 de diplomați NU se va număra și ambasadorul rus în Statele Unite, Serghei Kisliak.

Măsura este justificată de „campania de intimidare a diplomaților americani de la Moscova și de intervenția în alegerile din SUA”, a explicat oficialul american.

Continuarea pe digi24.ro