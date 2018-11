SUA: Democrații preiau majoritatea în Camera Reprezentanților. Republicanii își consolidează controlul în Senat

Democrații au câștigat controlul Camerei Reprezentanților și vor avea o majoritate confortabilă, arată ultimele date privind alegerile din SUA. Nancy Pelosi, cea care va deveni probabil președinta Camerei, a spus că democrații vor ține sub control instituțional administrația Trump. Republicanii și-au majorat, în schimb, controlul Senatului.

Democrații câștigă în plus 26 de locuri în Camera Reprezentanților, în condițiile în care au nevoie de 23 pentru a avea majoritatea, transmite Reuters, citând estimările presei americane. Potrivit acestor estimări democrații au preluat 28 de mandate care aparțineau republicanilor, iar partidul lui Trump a câștigat în doar două circumscripții care aparțineau democraților.

Votanții din SUA au mers la urne pentru a decide 35 de locuri din cele 100 din Senatul american. Partidul Democrat are nevoie să câștige două locuri în plus pentru a prelua majoritatea de la republicani. Însă, potrivit estimărilor DDHQ, citate de Reuters, până acum, în patru circumscripții, republicanii au câștigat mandate care au aparținut până acum democraților: Indiana, North Dakota, Missouri și Florida.

În ciuda faptului că opoziția a câștigat teren, Trump a spus că scrutinul a fost un succes extraordinar.

Preşedintele Donald Trump a afirmat, luni seară, că scrutinul legislativ parţial care se va derula marţi este “un referendum” privind politicile sale, avertizând că o victorie a Partidului Democrat (de opoziţie) ar afecta proiectele prezidenţiale. “Chiar dacă nu sunt pe buletinul de vot, într-un anumit fel sunt pe buletinul de vot”, a declarat Donald Trump în cursul unui eveniment electoral. “Presa consideră scrutinul un referendum privind persoana mea şi privind mişcarea” politică republicană, a adăugat liderul de la Casa Albă. Donald Trump a îndemnat simpatizanţii republicani să meargă la vot, avertizând că o victorie a Partidului Democrat (centru-stânga, de opoziţie) în vreuna dintre Camerele Congresului va afecta politicile sale. “Este o situaţie fragilă”, a spus Donald Trump.