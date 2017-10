Stoltenberg da un semnal puternic la Craiova: NATO este aici, NATO este puternica, NATO este unita

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, aflat impreuna cu presedintele Klaus Iohannis la comandamentul Brigazii Multinationale NATO Sud-Est din Craiova, a multumit din nou Romaniei pentru modul in care se implica in activitatile Aliantei si a spus ca statul nostru transmite faptul ca NATO este o organizatie puternica si unita.

La randul sau, Iohannis a spus ca faptul ca Romania gazduieste Comandamentul Brigazii Multinationale Sud-Est arata preocupare si implicare din partea tarii noastre pentru cresterea nivelului de securitate in intreaga regiune a Marii Negre.

“Este o onoare sa fiu aici astazi cu voi, pentru ca este o oportunitate pentru a va multumi pentru tot ce faceti si pentru felul implicat in care actionati in cadrul NATO. Lucram impreuna pentru a apara granita de est a Aliantei.

Va multumesc pentru tot ceea ce faceti. Transmiteti un mesaj foarte clar: NATO este aici, NATO este puternica, NATO este unita. Vreau sa va amintesc ca faceti parte dintr-un efort mult mai larg”, a declarat Stoltenberg.

La randul sau, Iohannis a amintit de inaugurarea sediului Unitatii NATO pentru Integrarea Fortelor la Bucuresti, ca prim comandament al Aliantei Nord-Atlantice infiintat pe teritoriul national in contextul implementarii Planului de Reactie Rapida al NATO, aprobat in anul 2014 la Summit-ul din Tara Galilor, precum si infiintarea si activarea Comandamentului de Divizie Sud-Est din Bucuresti, din 2015, iar un an mai tarziu, inaugurarea facilitatii antiracheta Aegis Ashore de la Deveselu.

“Am trecut in revista aceste evolutii pentru a evidentia caracterul dinamic si concret al prezentei NATO in tara noastra, subsumata deciziilor de adaptare a Aliantei Nord-Atlantice la un mediu de securitate complex.

De altfel, Brigada Multinationala Sud-Est s-a infiintat tocmai ca raspuns la acest mediu de insecuritate si instabilitate in proximitatea NATO. Spatiul euroatlantic continua sa se confrunte cu o serie de provocari generate de actori statali si non-statali, de forte militare conventionale si entitati teroriste”, a spus Iohannis, adaugand ca amenintarile cibernetice si cele hibride duc la incertitudinea securitatii.

Seful statului a evidentiat faptul ca Romania gazduieste Comandamentul Brigazii Multinationale Sud-Est, ceea ce, spune el, arata preocupare si implicare din partea tarii noastre pentru cresterea nivelului de securitate in Romania si in intreaga regiune a Marii Negre.

“Pentru noi, rolul de furnizor de securitate si stabilitate pe care ni l-am asumat este un obiectiv pe care, odata realizat, ne propunem sa il consolidam si sa il adaptam evolutiilor regionale si globale.

Aceasta noua structura aliata de pe teritoriul national reprezinta rezultatul efortului conjugat al Romaniei, al aliatilor si al NATO, ca organizatie”, a adaugat Iohannis.

El a mai spus ca NATO inseamna solidaritate si unitate, principii respectate de statele membre.

“Ma bucur ca, in timpul relativ scurt care a trecut de la adoptarea deciziei de constituire a acestei structuri NATO in Romania, s-au inregistrat progrese importante, apreciate ca atare la nivel Aliat.

Am incredere ca ne vom respecta in continuare angajamentele asumate in aceasta privinta, astfel incat, la sfarsitul anului viitor, sa realizam capacitatea totala a Comandamentului Brigazii Multinationale Sud-Est. (…) Suntem si vom ramane parte a efortului NATO de imbunatatire a securitatii regionale si globale printr-o abordare multidirectionala”, a precizat seful statutului.

