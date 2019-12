Stanescu spune ca Dancila a fost de acord sa nu candideze la prezidentiale, dar s-a razgandit dupa ce Iohannis a convins-o

Secretarul general interimar al PSD Paul Stanescu spune ca dupa alegerile europarlamentare s-a inteles cu Dancila sa nu fie organizat congres in 2019 si sa nu candideze la Presedintie. “Mariajul asta al nostru a durat foarte putin, 7-8 zile”, a spus Stanescu.

Paul Stanescu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Slatina, ca “batuse palma” cu Viorica Dancila sa nu intre in cursa pentru Cotroceni.

“Am trecut in opozitie cu Liviu Dragnea pentru ca am considerat ca partidul merge intr-o directie gresita, lucru care s-a adeverit. (…) A venit doamna Dancila. Cu doamna Dancila, va spun in mod direct, am avut o discutie inainte de a accepta propunerea colegilor mei in Comitetul Executiv.

Am rugat-o pe doamna Dancila doua lucruri: 1- sa nu facem congres in 2019, sa facem congres in ianuarie -februarie 2020; 2- i-am spus doamnei Dancila sa nu mai candideze. Acum, pot sa va spun public lucrul acesta, am batut palma, ca sa spun asa. Adica, doamna a fost de acord. Si mai continui putin, dar o sa o sa ma si opresc undeva, pentru ca mariajul asta al nostru a durat foarte putin, 7 – 8 zile cred ca a durat”, a spus Stanescu.

Potrivit acestuia, Viorica Dancila a incalcat intelegerea dupa o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis.

“Am mers la Cotroceni la consultare. Consultarea, cred, a fost pe votul in Diaspora. (…) Am mers in formula Dancila – Fifor – Stanescu – Ciolacu -Teodorovici, cred. Dupa ce am avut intalnire la Cotroceni cu domnul presedinte, am stat in formatul asta 5-10 minute la masa.

Dupa aceea, presedintele a rugat-o pe doamna prim-ministru in functie sa stea de vorba cu dumneaei cateva minute. Intalnirea a durat 20 de minute, daca nu o jumatate de ora.

Dupa aceea, ajungand la Parlament, doamna Dancila a spus ca vrea congres imediat. Eu am spus ‘doamna Dancila, doamna prim-ministru, Viorica…’ nu mai stiu cum am spus, in conditiile date, ‘pe mine m-ati pierdut pentru ca am stabilit ca nu facem niste lucruri si dumneavoastra ati tinut doar cateva zile’. (…) A facut congres. Am fost la congres, s-a votat. (…) Miza era candidatura dumneaei. Eu m-am retras. Ce a urmat ati vazut cu totii”, a declarat Paul Stanescu.

Acesta a afirmat ca Viorica Dancila chiar a vrut sa-l dea afara din partid: “Nu ma sfiesc sa spun lucrul asta: doamna Dancila chiar a vrut sa ma dea afara, intr-o anumita conjunctura, sa ma elimine din partid pentru ca nu am facut altceva decat sa spun ceea ce cred eu”.

