SRI, reactie in cazul Black Cube: Niciodata directorul SRI nu a discutat cu persoanele cercetate in dosar

Serviciul Roman de Informatii a reactionat, marti, la informatiile aparute in presa, potrivit carora numele directorului SRI Eduard Hellvig (foto) ar fi fost mentionat de suspectii din dosarul Black Cube, acuzati ca ar fi incercat intimidarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

Concret, la finalul saptamanii trecute, presa a scris ca intr-un document care are legatura cu dosarul Black Cube se precizeaza ca misiunea agentilor israelieni cercetati era autorizata la cel mai inalt nivel si ca acestia ar fi urmat sa functioneze ca celula in interiorul SRI.

Numele presedintelui Klaus Iohannis, al sefului SRI Eduard Hellvig si al directorului adjunct al SRI Florian Coldea ar fi fost folosite de agentii israelieni ca dovada a autorizarii misiunii, se mai arata in documentul respectiv.

Intr-un comunicat transmis presei marti, SRI spune ca “respinge cu fermitate afirmatiile aparute in spatiul public referitoare la implicarea conducerii SRI in dosarul Black Cube”.

“Mentionam ca niciodata, in nicio situatie si in niciun context directorul SRI nu a discutat direct sau indirect cu persoanele cercetate de procurori in acest dosar”, mai precizeaza reprezentantii Serviciului.

Mai mult, acestia subliniaza ca “SRI a contribuit determinant, cu aprobarea directorului si potrivit competentelor legale, la furnizarea de informatii relevante care au condus la inceperea urmaririi penale in acest caz”.

Agentii israelieni si-au recunoscut faptele

Reactia SRI vine dupa ce presa a transmis, tot marti, ca cei doi angajati ai firmei Black Cube anchetati de DIICOT pentru spionarea sefei DNA, Ron Weiner si David Geclowicz, si-au recunoscut vinovatia.

Ei au negociat cu procurorii sa primeasca o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendare si munca in folosul comunitatii, potrivit unor surse judiciare citate de agentiile de stiri. Decizia finala apartine insa Tribunalului Bucuresti.

Amintim ca Ron Weiner este acuzat, printre altele, de acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice si alterarea integritatii datelor informatice, iar David Geclowicz de complicitate la aceste infractiuni.

In dosarul Black Cube mai sunt cercetati de DIICOT fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si un alt angajat al firmei israeliene de investigatii, Yossi Barkshtein.