SRI face verificari in privinta vizitei in Romania a autorului masacrului din Noua Zeelanda

SRI efectueaza mai multe verificari privind vizita din 2018, in Romania, a autorului atacului armat din Noua Zeelanda, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei.

Demersul vine dupa ce procurorul-sef din Bulgaria, Sotir Tatarov, citat de site-ul Novinite.com, a anuntat ca barbatul a efectuat un turneu in Bulgaria, Romania si Ungaria in 2018.

Potrivit oficialului citat, Brenton Tarrant a vizitat orasele Sofia si Plovdiv in noiembrie 2018. Ulterior, individul s-a deplasat in Romania, de unde a inchiriat o masina pentru a merge in Ungaria.

Sotir Tatarov a precizat ca autoritatile bulgare nu au depistat activitati teroriste ale suspectului pe teritoriul Bulgariei.

Pe pagina de facebook a atacatorului exista fotografii si filmari cu locuri din Romania, unele chiar de la o parada de 1 Decembrie, de la Cetatea de Scaun a Sucevei si de la Peles. Autoritatile neo-zeelandeze au descoperit pe arma criminalului scris numele lui Stefan cel Mare, iar pe incarcator numele lui Serban Cantacuzino (foto).

Brenton Tarrant, in varsta de 28 de ani, a fost arestat sub acuzatia ca omorat 49 de persoane si a ranit alte 20 dupa ce a deschis focul in doua moschei din Noua Zeelanda.