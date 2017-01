SRI: Coldea nu a incalcat legea, dar a cerut eliberarea din functie si va fi trecut in rezerva

SRI a transmis marti ca ancheta interna a relevat ca generalul Florian Coldea nu a incalcat legea.

Totusi, acesta va fi trecut in rezerva dupa ce a cerut eliberarea din functie.

Comisia interna a SRI care l-a anchetat pe Coldea, dar si pe alti angajati ai institutiei, in urma informatiilor lansate in spatiul public de fostul deputat fugar Sebastian Ghita, a intocmit un raport care clarifica intreaga situatie, arata Serviciul intr-un comunicat de presa.

“Mentionam ca s-a desfasurat o investigatie complexa, minutioasa, cu privire la toate afirmatiile din mass-media din ultima perioada, fiind analizate aspectele vizate. Persoanele verificate au oferit tot sprijinul, au prezentat documentele necesare si au raspuns complet tuturor intrebarilor”, se precizeaza in documentul citat.

Coldea nu a incalcat legea

Concluzia raportului, prezentat intr-o sedinta a Biroului Executiv al SRI, a fost ca “din activitatea domnului Coldea, supusa verificarii, nu au rezultat elemente care sa se constituie in incalcari ale legii sau normelor interne in vigoare”.

Dupa prezentarea raportului, Biroul Executiv a decis repunerea in functie a generalului-locotenent Florian Coldea, care fusese suspendat cand a demarat investigatia.

In aceeasi sedinta, Coldea, care este prim-adjunctul directorului SRI Eduard Hellvig, a cerut sa fie eliberat din functie, dupa aproape 12 ani de cand ocupa acest post.

Florian Coldea “a prezentat motive ce tin de demnitatea si onoarea militara si de riscul afectarii grave a activitatii institutiei”, se arata in comunicatul SRI.

“In acest sens, directorul SRI a solicitat presedintelui Romaniei trecerea in rezerva a domnului general-locotenent Florian Coldea. Atributiile functiei de prim-adjunct al directorului au fost preluate de domnul Eduard Hellvig, directorul SRI”, au notat reprezentantii Serviciului.

Administratia Prezidentiala a confirmat ca a primit cererea de trecere in rezerva a generalului Coldea.

Acuzatiile lansate de Ghita

Amintim ca Florian Coldea a fost suspendat din conducerea Serviciului Roman de Informatii dupa ce Sebastian Ghita l-a mentionat foarte des in inregistrarile pe care le-a lansat la Romania TV dupa ce a disparut de indata ce si-a pierdut imunitatea parlamentara.

Intr-o astfel de inregistrare, Ghita sustinea ca fostul premier Victor Ponta ar fi fost santajat de Coldea, pentru ca Laura Codruta Kovesi sa fie propusa la conducerea DNA.

Intr-o alta inregistrare, Ghita a povestit ca generalul Florian Coldea ar fi fost la o vila de-ale sale din Cheia, unde ar fi amenintat cu dosare pe oricine incearca sa construiasca autostrada Comarnic – Brasov.

De asemenea, fostul deputat a mai spus ca a fost in vacanta in anul 2010 cu Coldea, in Seychelles, iar in 2012 in Toscana, pe langa Coldea fiind prezent atunci si Vasile Dancu.

Florian Coldea a prezentat SRI documente care ar demonstra ca aceste informatii nu sunt reale, insa Sebastian Ghita a sustinut ca actele respective ar fi false.

ziare.com