SRI cere comisiei parlamentare conduse de Manda sa nu implice serviciul in jocuri politice

Dialogul intre SRI si Comisia de control se va realiza exclusiv prin Cabinetul Directorului, fara implicarea Secretariatului General, a decis Biroul Executiv al Consiliului Director din cadrul Serviciului Roman de Informatii, in sedinta de marti.

Hotararea a fost luata “pentru a elimina suspiciunile” ridicate de presedintele Comsiei, Claudiu Manda, in contextul in care acesta a anuntat ca este posibil sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din functia de secretar general al SRI.

“Pentru a elimina suspiciunile mentionate de presedintele Comisiei, domnul Claudiu Manda, in ceea ce priveste corespondenta intre SRI si Comisie, Biroul Executiv a hotarat, in sedinta de azi, 28 noiembrie 2017, ca dialogul interinstitutional sa nu se mai realizeze prin Secretariatul General, ci exclusiv prin Cabinetul Directorului”, se arata intr-un comunicat al Serviciului Roman de Informatii.

De asemenea, Biroul Executiv al Consiliului Director din SRI “solicita tuturor membrilor Comisiei sa nu implice Serviciul in niciun fel de joc politic, manifestandu-si totodata determinarea de a continua cooperarea corecta si de buna credinta in conformitate cu cadrul normativ care reglementeaza relationarea interinstitutionala”, potrivit comunicatului citat.

Reactia SRI vine dupa ce presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat ca este posibil sa ii fie solicitata demisia lui Dumbrava din pozitia de secretar general al SRI, dupa audierea sa in Comisie.

“O sa discutam si o sa analizam aspectele spuse de domnul Dumbrava in cadrul Comisiei si lucrurile spuse in plus, aparute de la acea audiere. Eu am avut inclusiv o discutie cu o parte dintre cei care au prezentat in spatiul public diferite lucruri. Spun ca le confirma si le vor confirma ca marturie in fata Comisiei.

Probabil ca o sa ii cerem demisia domnului Dumbrava, pentru ca nu putem sa continuam aceasta analiza cu domnul Dumbrava in pozitia de secretar de general al Serviciului Roman de Informatii”, a declarat Claudiu Manda.

