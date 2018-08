SPP nu a fost sesizat cu privire la “tentativa de asasinat” a lui Dragnea

Presupusa tentativa de asasinat a carui tinta Liviu Dragnea sustine ca a fost anul trecut nu a ajuns in atentia Serviciului de Protectie si Paza, pentru ca nimeni nu a sesizat institutia care se ocupa de securitatea demnitarilor.

De altfel, la momentul indicat de seful PSD – aprilie 2017 – Dragnea, care era si atunci presedinte al Camerei Deputatilor, renuntase deja la serviciile SPP.

“SPP nu a fost sesizat cu niciunul dintre elementele pe care le-a precizat Liviu Dragnea in declaratia de marti seara de la Antena3 cu privire la amenintare si atentat”, au declarat, pentru Ziare.com, surse din cadrul Serviciului.

Amintim ca intreg Guvernul Dancila a renuntat la serviciile SPP dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat, fara dovezi, pe seful institutiei, Lucian Pahontu, ca ar fi unul dintre “exponentii principali ai statului paralel”.

La acel moment, Dragnea a dezvaluit ca el personal renuntase oricum la serviciile SPP inca din perioada in care era vicepremier in guvernele Ponta (2012-2015).

Amintim ca Dragnea a sustinut, marti seara, ca anul trecut a existat o tentativa de ucidere a sa.

“Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog… am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Au ajuns la mine”, a spus Liviu Dragnea la Antena3, sustinand ca cei 4 ar fi fost platiti de “un om foarte celebru din lume”, lasand sa se inteleaga ca ar fi vorba de miliardarul George Soros.

Intrebat de moderatoare daca exista un dosar deschis pentru a se cerceta acest lucru extrem de grav, Dragnea a spus “stiu ca s-a cercetat, mai departe nu stiu”.