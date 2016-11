Spectacol la mitingul PNL de lansare a candidatilor. Ciolos: Sa nu mai asteptam lideri mesianici

PNL a adus duminica in jur de 20.000 de oameni, conform organizatorilor, in Bucuresti, in Piata Revolutiei, la un miting pentru sustinerea lui Dacian Ciolos, dar si de lansare a candidatilor liberali la alegerile parlamentare.

Liberalii au organizat un adevarat spectacol. Prezentator a fost actorul Marius Florea Vizante, iar pe scena unde au stat insirati candidatii liberali la parlamentare au luat cuvantul rand pe rand liderii partidului, dar si invitati speciali precum regizorul Tudor Giurgiu sau patronul Fan Courier Felix Patrascanu.

Discursurile liderilor PNL si candidatilor sunt inflacarate, inserate cu scandari precum “Ciolos, PNL, victorie!”, dar si cu dezvaluiri lacrimogene. Primarul Aradului, Gheorghe Falca, le-a povestit sustinatorilor stransi in Piata Revolutiei ca fetita sa se roaga ca el sa vina acasa, insa “trebuie toti acum sa ne sacrificam, pentru victoria romanilor si a acestei tari”.

La eveniment a participat si premierul Dacian Ciolos, care le-a cerut celor prezenti sa inceapa schimbarea in primul rand cu ei pentru a o cere apoi si de la societate si clasa politica. “Romania viitorului nu se mai poate construi cu lideri mesianici. Schimbarea incepe cu noi insine!”, a fost mesajul premierului Ciolos.

In timp ce sustinatorii sunt incolonati la autocare pentru a fi dusi inapoi in orasele lor, liderii PNL sarbatoresc. Corespondentul Ziare.com transmite ca primarul Aradului, Gheorghe Falca, s-a dus dupa miting la restaurantul Sushi Room din centrul Capitalei.