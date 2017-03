Sotul Alinei Gorghiu a facut un accident grav, care a blocat Valea Oltului. Lucian Isar este ranit

Lucian Isar, sotul Alinei Gorghiu, a fost implicat, joi, intr-un accident grav care a blocat traficul rutier si feroviar pe Valea Oltului.

Isar a fost ranit si transporat la Spitalul Judetean Valcea, informeaza Vocea Valcii. Potrivit primelor informatii, acesta este in stare stabila.

Isar conducea un Porsche Cayenne si a depasit pe linie continua, in curba, intrand in coliziune cu o autoutilitara, iar apoi a intrat in roata unui tir, aceasta explodand. Soferul tirului a pierdut controlul volanului si a ajuns pe linia de cale ferata.

Sursa citata noteaza ca Isar s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in urma accidentului petrecut pe Valea Oltului, la Caineni.

Bărbatul în vârstă de 39 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral şi a fost transportat la spital după ce a fost stabilizat de medici.

La cerere, acesta poate fi transferat la o unitate medicală din Capitală.

În urma accidentului, Isar s-a ales cu dosar penal pentru vătămare din culpă. Șoferii blocați pe Valea Oltului, în urma accidentului au declarat că acesta a condus agresiv pe întreg tronsonul. Lucian Isar se afla la volanul unui Porsche Cayenne şi conducea agresiv, făcând mai multe depășiri riscante de-a lungul deplasării sale pe DN 7, susţin martorii.

Lucian Isar este bancher şi, pentru scurt timp, a fost ministru în primul Guvern Ponta. Lucian Isar a ocupat, începând cu 2006, funcţiile de vicepreşedinte şi Head of Trading Unit la Citibank, iar apoi pe cele de director executiv al Departamentului de Pieţe Globale al Bancpost, precum şi de membru al Comitetului Executiv al aceleaşi bănci, iar, mai apoi, vicepreşedinte până în noiembrie 2008. În mai 2012, a fost propus de premierul Victor Ponta pentru funcţia de ministru delegat pentru mediul de afaceri, în cadrul Ministerului Economiei. A rezistat în fotoliul ministerial numai patru luni. A renunţat la funcţie după un conflict cu Ponta.

În prezent, este consilier la Banca Feroviară şi speră să ajungă guvernatorul BNR în locul lui Mugur Isărescu.