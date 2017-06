Sorin Grindeanu: Nu imi dau demisia!

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat, miercuri seara, ca nu isi da demisia din functie. Iata declaratiile:

- Le multumesc tuturor romanilor pentru sustinere. Le multumesc primarilor si membrilor PSD care m-au sunat si mi-au trimis mesaje. Si le multumesc si romanilor care mi-au trimis mesaje pe Facebook.

- PSD nu este PCF-ul nimanui, nici al lui Sorin Grindeanu, nici al lui Badalau, al nimanui. Forta acestui partid sta in sutele de mii de membri care ne-au dus catre victorie

- Vreau sa clarific cateva nuante din CEx, care n-au fost chiar asa. Sa le transmit unora dintre colegii din CEx ca imi pare rau ca au trecut prin asemenea situatie.

- Stiu de toate lucrurile si tot ceea ce s-a intamplat si inainte de CEx si tin neaparat sa imi cer scuze ca au ajuns sa traiasca aceasta experienta.

- (…) N-as vrea sa spun ca lucrurile nu stau asa, dar va spun cum stau. Mi s-a propus sefia mai multor institutii ale statului ca sa imi dau demisia sau chiar sa fac parte din viitorul Guvern – ministru sau viceprim-ministru.

- Nu-mi dau demisia. Si va spun si de ce. Am obligatia sa ma port responsabil fata de romanai si fata de partidul din care fac parte. Este Guvernul Romaniei, nu al CEx-ului.

- Imi voi da demisia cand presedintele Iohannis, dupa consultari cu partidele, va numi un premeir de la PSD

- Am inteles ca eu sunt de vina ca nu avem o serie de lucruri enuntate de dl Darius Valcov in sedinta. Vreau sa mai spun ca nu ma agat de scaun. Nu! Am spus ca-mi dau demisia in acele conditii si sper ca aceasta criza sa se incheie cat mai rapid

- Va dau un exemplu de masura care este enumerata de dl Valcov, care nu intelege de ce nu sunt dezvoltate relatiile cu Federatia Rusa.

- Eu stiu ca suntem membru al UIE si ca trebuie sa respectam sanctiunile. Poate ca dl Valcov stie altceva

- I-am zis dlui Dragnea sa ne asumam impreuna acest presupus esec, adica sa ne dam amandoi demisia. N-am vazut ca s-a intamplat sau poate mi-a scapat in declaratiile de dupa.

- Nu mi-am dorit deloc, chiar deloc, sa ajungem la acest moment foarte greu pentru PSD si pentru Romania.

- Am inceercat sa inteleg de ce exista aceasta furie de a schimba propriul guvern care a performat si are rezultate.

- Mi-a fost foarte greu sa inteleg de ce dl Dragnea si alti oameni au vorbit la televizor despre remaniere. Mi-a fost foarte greu sa inteleg de ce trebuie sa pui presiune pe ministrii pe care tot tu i-ai pus acolo. Nu am gasit alt raspuns decat unul singur – dorinta unui singur om de a avea toata puterea.