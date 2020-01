Sorin Campeanu si Daniel Constantin au intrat in PNL. Orban le da functii de conducere

Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca s-a aprobat un protocol de integrare in PNL a celor care au fost alaturi de formatiune la motiunea de cenzura si la investirea Guvernului.

Intrebat, luni, la finalul reuniunii Biroului Executiv al Partidului National Liberal, daca s-a luat o decizie in ceea ce ii priveste pe Sorin Campeanu si Daniel Constantin, Orban a spus: “Sigur, am aprobat un protocol de inglobare, de integrare in PNL a tuturor celor care au fost alaturi de noi la investirea Guvernului, care au fost alaturi de noi la motiunea de cenzura si care au decis sa se alature PNL”.

El a spus ca acestia vor fi cooptati in structurile de conducere la nivel national, judetean si local.

“La nivel national, vor fi cooptati in structurile de conducere domnul rector Sorin Campeanu si cu domnul fost ministru al Agriculturii Daniel Constantin”, a adaugat Ludovic Orban.

Orban a spus ca lucrurile sunt “oarecum logice”.

“Deci PRO Romania a fost alaturi de noi la daramarea Guvernului PSD, dupa care a ramas alaturi de PSD si a refuzat investirea. Tot acest grup de colegi, practic, pot sa le spun colegi incepand de astazi, nu au vrut sa se intoarca alaturi de PSD si decizia lor a fost categorica de a sustine Guvernul PNL si nu numai atata, pentru ca noi am purtat discutii si nu am facut niciun secret din asta (…)

Au luat aceasta decizie de a fi alaturi de PNL si de partea, sa spun, sanatoasa a mediului politic si nicidecum sa ramana rataciti pe la usile PSD… Asa cum sunt altii. Ca atare, e un pas normal, atat domnul rector Sorin Campeanu, care este o personalitate deosebita in domeniul educatiei, cat si Daniel Constantin, care a fost minstru al Agriculturii, si alti colegi, Mircea Banias, si alti parlamentari sunt practic incepand de astazi colegii nostri”, a mai spus Orban.

Daniel Constantin, Sorin Campeanu si alti 14 membri fondatori, parlamentari, coordonatori de filiala au demisionat din Pro Romania, invocand tendinta de schimbare a idealurilor si doctrinei partidului. In replica, liderul Pro Romania Victor Ponta a transmis ca le respecta decizia de a se alatura PNL si spera sa influenteze in bine actul de guvernare.

