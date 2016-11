Fostul sef al ANAF Sorin Blejnar a fost arestat preventiv pentru 30 de zile in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta.

Decizia data marti seara de Tribunalul Prahova nu este definitiva, informeaza Antena3.

Sorin Blejnar este acuzat ca ar fi intervenit in 2011 pentru favorizarea unei firme de IT care a obtinut un contract cu ANAF. Lui Blejnar si unor subalterni le-ar fi revenit 20% din valoarea totala. Mai exact, ei ar fi impartit 13.172.520 de lei.

Luni, procurorii DNA l-au retinut pe Blejnar pentru 24 de ore. Marti, la ora la care ordonanta de retinere a expirat Blejnar a parasit cladirea Tribunalului Prahova. Acum insa trebuie sa se prezinte la Politie pentru a fi incarcerat.

Fostul sef al ANAF mai este implicat si in dosarul Motorina, in care a fost condamnat in prima instanta la cinci ani de inchisoare, insa decizia nu e definitiva.