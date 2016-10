Situatie incredibila: Senatul Romaniei cere oficial blocarea activitatii DNA

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, face in mod oficial apel la parlamentari sa nu mai aprobe nicio cerere primita de la DNA in perioada imediat urmatoare.

Mesajul lui Tariceanu, trimis in judecata de procurorii DNA pentru infractiunile de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, a fost transmis de pe adresa de e-mail oficiala a Senatului Romaniei, poarta antetul institutiei si semnatura “Calin Popescu-Tariceanu, Presedintele Senatului Romaniei”.

“Fac un apel catre parlamentarii din ambele Camere sa refuze a se mai pronunta in vreun fel pana la finalul legislaturii asupra cererilor venite de la DNA. Daca dosarele respective au asteptat atatia ani, inseamna ca nu este nicio urgenta si ele pot sa mai astepte ca viitorul Parlament sa se pronunte”, a declarat Calin Popescu-Tariceanu.

Presedintele Senatului sustine ca “DNA nu mai slujeste de mult Justitia, ci, in spatele paravanului luptei necesare si legitime cu coruptia, a devenit prea adesea un instrument folosit pentru anihilarea adversarilor politici”.

Tariceanu crede ca dosarele DNA care vizeza oameni politici sunt folosite inaintea campaniei electorale pentru scoaterea adversarilor din cursa.

“Scenariul din campania electorala pentru alegerile locale, cand DNA a scos in public cu surle si trambite mediatice tot felul de dosare inconsistente, motiv pentru care au fost respinse de instante sau despre care nu s-a mai auzit nimic, dar care si-au atins atunci scopul eliminarii din cursa a unor candidati nedoriti si incomozi, se repeta acum inaintea campaniei pentru alegerile parlamentare.

Intamplari vechi, petrecute cu 5, 6, 7 sau 8 ani in urma, revin tocmai acum in atentia procurorilor de la DNA, coincidenta, cu doar 2 luni inainte de alegeri. Asa cum n-am crezut vreodata in arestarile facute vineri, tot astfel nu am incredere in acest mod de operare al DNA”, si-a motivat Tariceanu demersul fara precedent facut de la inaltimea celei de-a doua functii din statul roman.

Apelul sau catre parlamentari este doar ultimul dintr-un lung sir de atacuri la adresa Directiei Nationale Anticoruptie si a celei care conduce aceasta institutie, Laura Codruta Kovesi.

Sefa DNA a reclamat in repetate randuri presiunile facute asupra directiei care se ocupa in mod deosebit cu faptele de coruptie comise de politicieni, demnitari si functionari publici, precizand ca acestea sunt facute in general chiar de catre cei anchetati.

“Sunt atacuri foarte agresive in ultima perioada asupra DNA din partea persoanelor pe care le cercetam. Aceste atacuri sunt facute pentru a intimida procurorii, dar mai ales e o campanie extrem de agresiva pentru decredibilziarea activitatii DNA. Sunt platite sume enorme de bani pentru hartuirea procurorilor DNA si pentru aceste campanii de denigrare”, a declarat recent Laura Codruta Kovesi.

“Sunt campanii platite de hartuire a DNA si de decredibilizare a DNA. (…) In niciun caz nu ne intimideaza, nu ne decredibilizeaza. Sunt convinsa ca toate actiunile din ultima perioada, sustinute cu bani multi, au fost facute in acest scop, dar raspunsul nostru este ca ne vom continua activitatea”, a subliniat procurorul sef al DNA.

ziare.com