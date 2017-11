Site-ul care a publicat mailurile Partidului Democrat din SUA, găzduit de o firmă din Craiova

Dezvăluiri incendiare în scandalul e-mail-urilor Partidului Democrat din Statele Unite, furate în campania prezidenţială americană de anul trecut. Site-ul pe care acestea au apărut prima dată ar fi fost găzduit de o firmă de specialitate, care are sediul într-o fostă fermă de pui de lângă Craiova – scriu jurnaliştii de la Associated Press.

Site-ul pe care ar fi fost publicate pentru prima oara mailurile furate de pe serverele partidului Democrat din Statele Unite este gazduit de THCServers.com, o firma cu sediul intr-o fosta ferma de pui langa Craiova, iar patronul firmei le-a spus jurnaliştilor că nu a fost contactat de autorităţi.

Pe DCLeaks.com au fost publicate pentru prima oara mailurile furate de pe serverele partidului Democrat din Statele Unite, in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2016, castigate de Donald Trump. Hackeri rusi afiliati serviciilor secrete ale Rusiei sunt suspectati ca s-au aflat in spatele actiunii de piratare a acestor mailuri, scrie Hotnews.ro.

AP arata ca DCLeaks este legata in mod evident de Fancy Bear, o grupare de hackeri despre care surse din serviciile secrete americane spun ca lucreaza in slujba serviciului secret al Armatei Rusiei, GRU.

Fondatorul THC, Catalin Florica, afirma insa ca nu a fost niciodata contactat de vreun om al legii.

“E curios. Sunteti primii care ne contacteaza”, a declarat Florica, pentru AP.

THC nu a facut decat sa inregistreze site-ul DCLeaks, o operatiune care dureaza cateva minute, noteaza agentia internationala de presa.

Informatia apare intr-o ancheta ampla a AP care arata ca FBI nu a anuntat zeci de membri ai administratiei americane despre incercari de infiltrare in conturile personale de Gmail din partea gruparii de hackeri Fancy Bear, in ciuda faptului ca detinea informatii in acest sens.

Astfel, dintre cei 80 de oficiali americani interogati de AP, doar 2 au fost avertizati avertizati de FBI ca erau vizati de hackeri afiliati Fancy Bear, bratul armat al informatiilor militare rusesti.

Politicieni de rang inalt au descoperit ca erau tinte ale spionajului cibernetic doar in momentul in care au fost informati de AP, o situatie pe care au descris-o drept “bizara”.