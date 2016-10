Sistemul cardului de sanatate nu functioneaza pentru a doua zi consecutiv

Sistemul informatic al cardului national de sanatate nu functioneaza nici marti dimineata din cauza unor probleme tehnice de comunicatie intre unele componente, a anuntat Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, potrivit Agerpres. Sistemul este nefunctional de peste 24 de ore.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate precizeaza ca, pana la remedierea problemelor aparute, confirmarea semnarii prin cardul de sanatate a serviciilor medicale/ prescrierii retetelor/ eliberarii medicamentelor va putea fi efectuata in modul offline.

“Serviciile operate in acest interval vor trebui incarcate in PIAS in maxim trei zile lucratoare calculate de la ora zero a zilei urmatoare datei prestarii serviciului, conform prevederilor legale in vigoare”, au precizat reprezentantii CNAS.

