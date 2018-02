Sindicat: Profesorii in concediu medical sau de crestere a copilului pierd 20% din venituri din cauza revolutiei fiscale

Mii de angajati din educatie sunt afectati de modificarile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul al salariului acordat in timpul concediului medical.

Potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie aflati in concediu medical pierd aproape 20% din venit, din cauza noii formule de calcul.

Sindicalistii cer Guvernului sa intervina de urgenta pentru modificarea acestor prevederi despre care afirma ca “lovesc inclusiv in bolnavii de cancer sau in femeile care tocmai au nascut ori urmeaza sa aduca pe lume un copil”.

“Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant semnaleaza existenta unei probleme extraordinar de grave in privinta modului in care este calculat salariul pe perioada concediului medical. In urma aplicarii OUG 3/2018, privind unele masuri fiscal-bugetare, angajatii aflati in concediu medical primesc, in medie, cu 20 la suta mai putini bani. Modificarea ii afecteaza si pe bolnavii de cancer.

Avem, astfel, cazul unui profesor diagnosticat cu cancer, care se afla in concediu medical si care a primit in luna ianuarie 2018 un venit de 1.572 de lei, in conditiile in care in ianuarie 2017 avea un venit de 1.835 de lei”, spun sindicalistii, atasand si fluturasi de salariu.

In aceeasi situatie se afla inclusiv femeile in concediu medical, dupa ce au dat nastere copiilor.

“Ele sunt lovite de doua ori de Guvern. O data, la plata concediului medical pre si post natal, apoi la calculul indemnizatiei de crestere a copilului. De exemplu, un cadru didactic care se afla in concediu medical, dupa nastere, a primit in luna ianuarie 2018 suma de 2.165 de lei, in conditiile in care in luna decembrie a anului trecut avea un venit de 2.587 de lei”, precizeaza FSLI, adaugand ca nu doar salariatii din invatamant sunt in aceasta situatie, ci toti angajatii din sistemul public sau chiar din privat.

“Este cutremurator sa vezi negru pe alb, pe fluturasul de salariu, cum veniturile unui coleg, cadru didactic, care a fost diagnosticat cu o boala deosebit de grava, scad. El primeste bani mai putini, in conditiile in care are nevoie de fiecare leu dintr-un salariu destul de mic, din care trebuie sa isi cumpere si medicamente. Daca Guvernul Romaniei si-a propus sa faca revolutia fiscala cu acesti oameni: bolnavi sau mame, atunci spunem un singur lucru: scepticismul din Palatul Victoria e o condamnare pentru oamenii aflati in aceasta situatie.

Premierul Viorica Dancila trebuie sa ia masuri de urgenta, altfel ar trebui sa fie constienta ca va purta pe umeri povara dramelor pe care o ordonanta facuta intr-un birou le provoaca”, a declarat presedintele FSLI Simion Hancescu.