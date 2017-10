Sindicalistii din educatie cer sa se poata pensiona cu trei ani mai devreme

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) solicita Guvernului modificarea Legii pensiilor, astfel incat profesorii sa se poata pensiona cu trei ani inainte de implinirea varstei de pensionare.

Sindicalistii invoca epuizarea si suprasolicitarea psihica a profesorilor, dar si unele probleme medicale, care duc la ingreunarea desfasurarii activitatii didactice.

FSLI sustine ca unii profesori sunt nevoiti sa lucreze chiar si cu 38 de elevi la clasa, ceea ce inseamna atentie sporita pentru fiecare elev in parte, o mai mare responsabilitate fata de elevi si pregatirea lor, precum si consum psihic si efort in ceea ce priveste conduita si pregatirea profesionala, toate acestea ducand la epuizare.

De asemenea, mai spun sindicalistii, sunt cazuri in care profesorii au avut probleme de sanatate si au vrut sa iasa mai devreme la pensie, dar pensionarea pe caz de boala ar fi insemnat “venituri umilitoare, sub limita de subzistenta”.

“Federatia noastra a facut demersuri si a solicitat premierului Mihai Tudose ca in noua Lege a pensiilor, in sistemul de educatie, sa fie permisa pensionarea cadrelor didactice cu trei ani mai devreme. Numarul anual al dascalilor care ar putea solicita acest lucru nu va fi atat de mare incat sa puna presiune pe bugetul pensiilor si asigurarilor sociale”, a declarat presedintele FSLI, Simion Hancescu.

El a precizat ca, din cauza pensiilor “de mizerie”, cei mai multi profesori solicita prelungire de activitate, pentru ca nu pot alege varianta de a avea venituri din care nu se pot intretine.

“Considerati ca un cadru didactic cu o vechime de 40 de ani nu merita dreptul de pensionare cu trei ani mai devreme? Asta in conditiile in care exista alti angajati in sistemul public, care se pot pensiona si la varsta de 45 de ani. Nu vrem sa aratam cu degetul, dar, din nou, educatia este privita cu dispret sau cu indiferenta, chiar daca si cei care fac legile acestei tari au trecut prin bancile scolii romanesti si au avut ca prim exemplu in viata un profesor sau chiar daca, la randul lor, au copii si vor o educatie sanatoasa”, a mai spus Hancescu.

De asemenea, sindicalistii considera ca pensiile trebuie calculate in functie de contributivitatea la fondul de pensii, intrucat sunt cazuri in care pensiile au ajuns sa fie mai mari decat veniturile incasate de angajati si, desi in invatamant pensia medie este in jur de 1.000 de lei, in alte sisteme pensia este de peste 3.000 de lei.

“Constatam ca exista persoane care ies la pensie la 43 de ani, cu o pensie de peste 10.000 de lei, in timp ce pe un profesor, dupa 43 de ani de munca, statul roman il ‘ recompenseaza’ cu o pensie de 1.500 de lei, intrucat principiul de calcul este diferit fata de cel aplicat in cazul altor bugetari. Consideram ca singurul principiu care trebuie sa stea la baza calculului pensiilor din Romania trebuie sa fie cel al contributivitatii la fondul de pensii! Daca nu, atunci cerem pensii speciale si pentru profesori!”, conchid sindicalistii.

