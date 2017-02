Sindicaliștii „Cartel Alfa”, solidari cu protestele. Ei cer retragerea Ordonanței 13/2017

CNS „Cartel Alfa” solicită Guvernului să retragă Ordonanța 13/2017 care modifică Codul Penal și Codul de Procedură Penală. Confederația sindicală a trimis presei un comunicat în care spune că este solidară cu mișcarea publică de protest împotriva ordonanței și ce a făcut Guvernul „este un act de sfidare care nu poate fi acceptat”.

Iată Comunicatul de presă din 1 februarie 2017:

„CNS «Cartel ALFA» solicită Guvernului să retragă Ordonanța 13/2017 care modifică Codul penal și Codul de Procedură Penală

Confederaţia Naţională Sindicală «Cartel ALFA» este solidară cu mișcarea publică de protest împotriva adoptării prin Ordonanță a modificărilor la Codul Penal și Codului de Procedură Penală. Considerăm că adoptarea de urgență a acestui act normativ, în modul în care s-a făcut, fără a respecta procedura de avizare prealabilă (ceea ce a împiedicat o reacție normală și în timp util), în ciuda reacției publice vehemente, a instituțiilor statului care s-au exprimat împotrivă, în lipsa avizului Consiliului General al Magistraturii, este un act de sfidare din partea Guvernului, care nu poate fi acceptat într-o societate democratică. Mai mult decât atât, modul acesta de a guverna creează un precedent periculos și extrem de îngrijorător pentru alte proiecte de lege prevăzute a fi realizate în următoarea perioadă, într-un termen scurt, conform programului de guvernare: legea sănătății, legea educației, legea salarizării bugetare, legea funcționarului public, Codul economic, etc. Cei care au acordat încredere Partidului Social Democrat, au făcut-o în baza unor promisiuni de guvernare care să pună pe primul plan repararea inechităților sociale majore care polarizează societatea, aruncând de la an la an toți mai mulți cetățeni în sărăcie, un dialog real cu actorii sociali, politici publice inclusive îndreptate spre creștere și creare de locuri de muncă, precum și creșterea investițiilor publice în educație, sănătate și infrastructură. In privința abordării actului administaqrativ, programul PSD promovează principiile de «eficiență, responsabilitate, credibilitate, transparență și deschidere către cetățean». Pentru a respecta aceste principii, care se constituie ca fundament al mandatului acordat de cetățeni, PSD trebuie să ceară Guvernului retragerea OUG 13/2017. In concluzie, CNS «Cartel ALFA» solicită Guvernului retragerea Ordonanței 13/2017 și trimiterea proiectului de act normativ la Parlament pentru dezbatere”.

În plus, Bogdan Hossu, președintele CNS „Cartel Alfa a declarat pentru Digi24: „Din punctul nostru de vedere, şi o exprimăm, Guvernul deschide, dacă vreţi, o cutie a Pandorei în sensul în care această procedură de promovare a unor acte normative de importanţă deosebită ne îngrijorează pentru că în următoarea perioadă vor fi alte acte normative cu impact deosebit inclusiv social precum Legea Sănătăţii, Legea Învăţământului, Legea Salarizării Unice Bugetare şi cel mai grav este Codul de Economie al României care sunt prevăzute în programul de Guvernare. Şi dacă procedura va fi în aceeaşi formă ne va crea mari probleme tuturor.

Din punctul nostru de vedere ceea ce este dreptul guvernamental era ca iniţiativa lor de modificare a Codului Penal să fie înaintată Parlamentului sub formă de iniţiativă legislativă chiar dacă o introduc în procedură de urgenţă probelemele pe care le justifică în nota de fundamentare, dar care să urmărească o construcţie legislativă normală cu o dezbatere în cadrul comisiilor de specialitate înclusiv în cadrul plenului fiecărei camere a Parlamentului.

În programul de Guvernare această prevedere nu există. Există prevederi legate de pensii, creșterea salariilor, creșterea numărului locurilor de muncă, a schimbării fiscalității pentru majoritatea cetățenilor, lucruri pe care cei care au votat PSD, l-au susținut. Avem mulți membri de sindicat care au susținut programul PSD.”