Sindicalistii Cartel Alfa protesteaza in Piata Victoriei: Sunt blamate Guvernul PSD, Dragnea, opozitia si ONG-urile lui Soros

Circa 4000 de persoane protestau miercuri in jurul orei 11.30 in Piata Victoriei in fata Guvernului. Protestul organizat de Cartel Alfa reuneste salariati din Sanatate, Transporturi, Politie, Siderurgie si Petrochimie. In piata sunt prezenti si sindicalisti din minerit, energie, asigurari si banci. Oamenii adunati in piata sunt dotati cu fluiere, tobe, pancarte si steaguri.

Sindicalistii de la Solidaritatea Sanitara au pornit in mars spre Ministerul Sanatatii.

De la tribuna se vorbeste despre dezamagirea produsa de Guvern, dar se aminteste si de nedreptatile facute in perioada lui Boc.

“Guvernul PSD se transforma intr-un guvern al minciunii”, a spus un vorbitor de la microfon, relateaza HotNews.

Tot de la tribuna un lider sindical din metalurgie a acuzat corporatiile si ONG-urile care “vor sa ne dezbine si sa ne distruga”, precum cele comandate de Soros.

“De vina pentru ce se intampla acum in Romania sunt cei de la guvernare, incepand cu Dragnea, dar si opozitia care nu exista!”, spune sindicalistul.

“Dragnea, acest individ care s-a asezat sa conduca Guvernul si Romania precum Teleormanul lui. Jos Dragnea! Huoo!”, a strigat Fanica Gavor, lider sindical din Brasov, ale carui scandari sunt preluate de protestatari.

“Tariceanu, acest individ parfumat care ne spune ca nu s-a scumpit benzina, ne crede prosti. Jos Tariceanu!”, a continuat el, acuzand si ca “Tudose e sluga lui Dragnea”.

La un moment dat lumea din piata s-a intors cu spatele la Guvern in semn de protest.

“Guvernul si-a incalcat promisiunile, spune alt lider sindical. Am fost mintiti. Am avertizat si am spus ca nu sustinem minciunile cu care au castigat alegerile. Am avut dreptate. Jos Guvernul!”

“In 2010, în protestele mari din această piață, PSDistii erau printre noi și ne rugau sa îi scăpăm de ciuma portocalie. Acum, după șapte ani, unde am ajuns? Ne manipulează cu minciuni. Nu au crescut salariile, au crescut preturile, ratele…”, a spus un ider sindical din Politie.

“Propunerea Guvernului de transfer al taxelor sociale de la angajator la angajat reprezinta un experiment singular si iresponsabil care risca sa duca la dezintegrarea sistemului national de securitate sociala.

Acest plan guvernamental a starnit deja reactii internationale, deoarece este de natura sa submineze progresele realizate dupa decenii de campanie pentru justitie sociala si solidaritate si pentru drepturile si libertatile cetatenilor europeni. Plata contributiilor sociale exclusiv de catre angajat nu este aplicata in nicio tara UE.

Dimpotriva, in cele mai multe tari, cota suportata de angajator este mai mare decat cea platita de lucratori (media UE este de 23,57% contributii angajatori, 13,35% contributii angajat), deoarece companiile au si o raspundere sociala”, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu.