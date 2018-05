Simona Halep revine spectaculos si se califica in turul doi la Roland Garros

Simona Halep s-a calificat cu emotii, miercuri, in turul doi al Grand Slam-ului de la Roland Garros.

Ocupanta locului 1 in ierarhia WTA a revenit dupa un prim set pierdut categoric si a invins-o in trei seturi pe ocupanta locului 83 in clasamentul mondial feminin, Alison Riske.

2-6, 6-1, 6-1 a scorul intalnirii dintre Simona Halep si Alison Riske, la capatul unei partide care a durat o ora si 34 de minute.

In turul urmator, reprezentanta noastra va juca cu o alta americanca, Taylor Townsend (locul 72 WTA).

Simona a inceput neasteptat de slab partida de pe arena centrala Philippe Chatrier, iar tenismena din SUA, care saptamana trecuta a jucat finala la Nurumberg, s-a desprins in doar cateva minute la 5-0.

Foarte nervoasa, Simona si-a adjudecat doua game-uri, dar n-a reusit s-o impiedice pe americanca sa castige primul set.

Fara ajutorul lui Darren Cahill, on-court coaching-ul fiind interzis la turneele de Grand Slam, Simona a trebuit sa se regaseasca singura si a oferit o revenire spectaculoasa.

Astfel, Simona a fost mult mai agresiva incepand cu setul doi, iar Alison Riske n-a mai facut fata ritmului impus de finalista de anul trecut de la Roland Garros.

Cu un joc mult mai solid, Simona i-a predat americancei, in urmatoarele doua seturi, o adevarata lectie de tenis si a avansat in runda urmatoare a celui de-al doilea Grand Slam al anului.

Doar doua game-uri a mai castigat Alison Riske in ultimele doua seturi ale partidei.

Urmatoarea intalnire a Simonei va avea loc joi, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatorii Openului Frantei.

Simona si Taylor s-au mai intalnit o singura data pana in prezent, anul trecut, al Cincinnati, cand sportiva noastra s-a impus cu 6-4, 6-1.

ziare.com