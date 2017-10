Simona Halep a invins-o pe Ostapenko si urca pe primul loc in clasamentul WTA

Simona Halep a castigat semfinala disputata sambata dimineata la Beijing cu Jelena Ostapenko si a urcat, in premiera, pe prima pozitie a clasamentului WTA.





6-2, 6-4 a fost scorul semifinalei cu Jelena Ostapenko, dupa un joc extrem de frumos si solid din partea reprezentantei noastre.

Ce turneu reuseste Simona in China! Dupa ce a trecut peste complexul Sharapova, noua lidera a clasamentului WTA si-a luat revansa pentru infrangerea drastica suferita saptamana trecuta la Wuhan, iar acum pentru finala pierduta la Roland Garros.

Simona a inceput extrem de hotarata partida cu letona care ‘i-a furat’ in iunie Grand Slam-ul mult asteptat de la Roland Garros si, spre deosebire de Paris, a fost mult mai agresiva.

6-2 a fost in primul set, unul dominat de tenismena in varsta de 26 de ani.

Setul doi a inceput mai echilibrat, iar diferenta s-a facut la 4-4, cand Simona a facut break-ul, iar apoi a incheiat meciul intr-un stil de mare campioana, cu un game la 0.

Simona s-a calificat astfel in finala Openului Chinei, dar mult mai importat e ca o depaseste in clasamentul WTA pe Garbine Muguruza si devine prima tenismena romana din istorie lidera mondiala in clasamentul rezervat fetelor.

A fost pentru a patra oara cand Simona a jucat cu locul 1 WTA pe masa, dupa Roland Garros, Wimbledon si Cincinnati.

In finala de duminica, Simona o va intalni pe castigatoarea celei de-a doua semifinale, in care se intalnesc Petra Kvitova si Caroline Garcia.