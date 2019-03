Silvicutorii protesteaza la Parlament, cerand respingerea proiectului prin care Dragnea si parlamentarii suceveni ai PSD vor sa dea bisericilor 650.000 ha de paduri

Federatia Sindicatelor din Silvicultura Silva protesteaza, marti, fata de proiectul de lege initiat de Liviu Dragnea si alti 6 parlamentari PSD, care prevede ca se improprietaresc bisericile cu terenuri forestiere pe care le-au avut in folosinta sau administrare, dar nu in proprietate.Pichetarea sediului Camerei Deputatilor se va face intre orele 10:00 si 14:00.

Reprezentantii federatiei, care numara peste 15.000 de membri care profeseaza in domeniul silvic in intreaga tara, arata ca, in forma actuala, proiectul este o amenintare la securitatea nationala, incalca Constitutia si deschide calea spre numeroase derapaje si aberatii juridice ce pun in pericol sute de mii de hectare de paduri si mii de locuri de munca.

“In urma evaluarii impactului pe care propunerea legislativa de modificare si completare a Legii nr. 1/2000 il va avea asupra fondului forestier proprietate publica a statului, a rezultat o diminuare cu peste 650.000 ha a fondului forestier proprietate publica a statului, iar ca efect social disparitia a peste 3.000 locuri de munca“, arata Federatia, intr-un comunicat remis presei..

In document sunt enumerate si multiple legi si articolele din Constitutie pe care legea le incalca.

“Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 contravine prevederilor art.135 alin. (2) lit. b) si d) din Constitutie, care consacra cu titlu de obligatie in sarcina statului protejarea intereselor nationale in activitatea economica (…), precum si exploatarea resurselor naturale, in concordanta cu interesul national.

Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 incalca Constitutia Romaniei, care statueaza la art. 136 ca proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.

Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 incalca Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, care la art. 34 prevede ca terenurile forestiere proprietate publica a statului nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate sau al vreunui dezmembramant al acestuia.

Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019, in forma actuala, favorizeaza derapajele functionale ale institutiilor statului. Padurile Romaniei sunt un bun de interes public, national si european. Tratarea si exploatarea fondului forestier fara a se avea in vedere interesul national este contrara interesului statului roman, societatii si aduce grave prejudicii securitatii nationale.

Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 transforma o lege de reconstituire a dreptului de proprietate (Legea nr. 1/2000), al carui scop este acela de a infaptui un act reparatoriu fata de proprietarii carora regimul comunist le-a confiscat proprietatile sau urmasii acestora, intr-o lege neconstitutionala de improprietarire fara drept a unitatilor de cult si a formelor asociative ale comunitatilor din fostele regiuni graniceresti.

Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 creeaza posibilitatea ca orice persoana juridica sa formuleze cereri de constituire a dreptului de proprietate, chiar daca titlurile de proprietate au fost anulate prin hotarari judecatoresti ramase definitive“, se mai precizeaza in comunicat.

Silvicutorii cer Parlamentului si Guvernului si sa elaboreze legi care corecteaza problemele reale pe care ei le intampina in munca lor de a proteja padurile tarii si sa renunte la astfel de proiecte. Astfel, ii indeamna pe decidenti sa ia masuri impotriva retrocedarilor ilegale, inclusiv cele catre consilii locale.

Reamintim ca initiatorii proiectului de lege Pl-x nr. 9/2019 sunt Liviu Dragnea și parlamentarii PSD suceveni Virginel Iordache, Ioan Stan, Eugen Bejinariu, Maricela Cobuz, Emanuel-Iuliu Havrici și Rădulescu Alexandru.

Silvicultorii mai cer si salarizare corespunzatoare si masuri de protectie, avand in vedere ca in ultimii ani 4 padurari au fost omorati de hoti de lemn, iar alti peste 650 au fost raniti grav de astfel de infractori prinsi asupra faptului.

Totodata, cer ca legile ce privesc padurile sa nu mai fie date fara o consultare a specialistilor silvici.

“Revendicarile sustinute de Federatia Sindicatelor din Silvicultura Silva au ca scop salvarea padurilor Romaniei de la distrugere, consolidarea activitatii administratorului fondului forestier proprietate publica a statului, garantul asigurarii unei gestionari durabile a padurilor statului, precum si reconsiderarea rolului silvicultorilor in societate”, mai arata Federatia, care avertizeaza ca in cazul in care cererile nu le sunt indeplinite vor continua protestele.