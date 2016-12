Shhaideh: Iohannis mi-a lasat impresia ca ma va nominaliza, am discutat si despre ceremonia de investitura

Sevil Shhaideh, prima propunere a PSD pentru functia de premier, a sustinut, joi, ca in discutiile cu presedintele Klaus Iohannis seful statului a lasat impresia ca va fi nominalizata, discutand inclusiv despre cum va fi organizata ceremonia de investitura.

Shhaideh a precizat ca nu a aflat de la presedinte motivele respingerii.

“Discutia a fost foarte, poate eu nu ma pricep si nu stiu tonul conversatiilor la telefon, dar din ce am inteles eu, o discutie normala, naturala, chiar cum va fi ceremonia de investire a Guvernului, adica eu personal, poate nu ma pricep sa sesizez tonuri in conversatie, nu am inteles ca ar fi o problema, ar fi vorba de un refuz”, a spus ea, la Romania Tv.

Shhaideh a adaugat ca a discutat cu Iohannis despre bugetul pe 2017, despre echipa guvernamentala si despre deficit. Intrebata daca a aflat motivele refuzului, ea a negat.

“Astea sunt instrumentele dansului, cum explica. Eu, personal, in schimb ma asteptam macar, asa cum am vorbit la telefon si mi-a zis sa ma pregatesc si am stat 5 zile si am lucrat incontinuu, ma asteptam macar atat sa-mi zica, macar inainte, sa ma cheme, din politete macar”, a spus Sevil Shhaideh.

Social-democrata a mai afirmat ca “refuza sa creada” ca problemele invocate privind sotul ei si legaturile cu regimul de la Damasc au sens si ca ar fi adevarate.

Shhaideh a spus ca in discutia cu ea, Klaus Iohannis nu a invocat eventuale vulnerabilitati de securitate cu privire la nominalizare.

“Eu nu pot sa cred, si nici nu cred. Suntem o familie unita, impreuna de foarte multi ani, ne-au cunoscut foarte multe persoane. Am fost in atatea institutii publice, ne-au verificat. Eu asa zic, ca s-au facut verificari cu temeinicie. Refuz sa cred ca toata aceasta discutie in jurul sotului meu are vreun sens sau ca are vreun procent de adevar”, a spus ea.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu accepta propunerea PSD si ALDE ca Sevil Shhaideh sa fie premier. Seful statului nu a prezentat motivele pentru care refuza nominalizarea lui Shhaideh.

El a spus ca asteapta o alta propunere, in ciuda faptului ca liderul PSD Liviu Dragnea anuntase deja ca nu va merge cu alt nume in afata de Sevil Shhaideh la Cotroceni.

Dragnea s-a razgandit insa si miercuri a anuntat ca Sorin Grindeanu, fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Ponta si presedinte al CJ Timis, este cea de a doua propunere pentru functia de premier pe care o face coalitia majoritara PSD-ALDE.

