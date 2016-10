Crestinii ortodocsi il sarbatoresc in aceasta zi pe Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir. A fost unul din martirii credintei in Dumnezeu, fapt pentru care a ajuns sa fie persecutat si aruncat in temnita. Dimitrie si-a gasit sfarsitul in temnita, pentru ca a ajutat uncrestin sa infranga un razboinic preferat al regelui, in lupte. Ulterior, moastele sfantului au facut multe minuni si tamaduiri. Sarbatoarea de astazi este cunoscuta in popor drept Samedru, adica patronul iernii pastorale. El este socotit a fi si patronul caselor si paznicul care-i apara pe oameni de fiarele salbatice.

Credintele si legendele populare il infatiseaza pe Samedru ca pe un batran obisnuit, pastor sau crescator de vite. Acum, in plina toamna, intr-o perioada de imbatranire simbolica a timpului, se considera ca zeitatea populara murea si invia simbolic in cadrul unui ceremonial nocturn. Un important stalp calendaristic, sarbatoarea concentreaza numeroase acte ritualice cu caracter apotropaic, depurificare si de divinatie, precum si practici de pomenire a mortilor si de pronosticare meteorologica. Ciobanii isi aruncau cojoacele in mijlocul tarlalei, pentru a proba cum va fi iarna si daca pe cojoc se aseaza o oaie alba, se considera ca iarna va fi lunga si aspra, iar daca se aseza o oaie neagra, se preconiza ca iarna va fi blanda. Sarbatoarea este socotita si ca o zi a soroacelor.

In ajunul sarbatorii Sfantului Dimitrie, se aprind focuri peste care sar copiii pentru a fi sanatosi tot anul. Focul are si menirea de a alunga fiarele si de a incalzi mortii. Dupa ce focul este stins, taranii arunca un carbune in gradina, ca aceasta sa primeasca putere de a rodi. Totodata, in mai multe zone din tara se crede si ca, daca de Sfantul Dimitrie este vreme aspra, iarna va fi buna, iar de va fi vreme buna, toamna va fi lunga si frumoasa. In aceasta zi nu se piaptana, iar daca luna va fi plina si cerul acoperit de nori, iarna va fi aspra, cu zapezi grele.