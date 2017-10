Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc au demisionat. Tudose ramane premier

Trei miniștri demisionari în urma Comitetului Executiv al PSD. După o ședință de circa opt ore, social-democrații au acceptat ca Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Răzvan Cuc să demisioneze, după ce anterior le-au respins demisiile. Pentru doi dintre aceştia, vizaţi de anchete ale DNA, liderii social-democraţi şi-au anunţat susţinerea acum două săptămâni, când au decis că vicepremierul Sevil Shhaideh şi ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, nu trebuie să demisioneze din Guvern.

Vineri, la ora 12:00, va avea loc un nou CEx in care vor fi desemnati oameni noi pentru posturile vacante de la Dezvoltare, Fonduri Europene si Transporturi.

La finalul sedintei maraton, Liviu Dragnea a spus ca “Mihai Tudose este un premier bun, eficient, cu greselile lui” si a facut referire in special la cele de comunicare, pe care si el si le asuma.

Sevil Shhaideh: „Mulţumesc tuturor membrilor CEx pentru susţinere. Mi-am păstrat decizia pe care am luat-o de ieri, mi-am prezentat demisia şi mi-am susţinut-o”.

Rovana Plumb: „Sunt un om de partid, mi-am prezentat poziţia am spus clar că am luat o decizie nu la cald, am cumpănit şi pentru că sunt un om bun de partid şi pentru că acest partid a câştigat încrederea a milioane de oameni prin programul prezentat, acest program trebuie pus în aplicare în continuarea. Nu ma renunţat la demisie, e un act unilateral, nu mă joc, sunt fermă când iau o decizie.

Vreaua să îi rog pe cei de bună credinţă să înţeleagă gestul nostru. Până la urmă, demnitatea este ceea ce ne rămâne. Niciodată de când sunt în PSD nu am discutat despre problemele partidului, pentru că în orice organizaţie sunt probleme, mereu am vorbit în partid în forurile statutare, nu am acuzat pe nimeni

În politică nu există supărări, în politică trebuie să îţi vezi de drumul tău.”

Toate demisiile au fost acceptate de Comitetul Executiv al PSD. Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Răzvan Cuc vor părăsi Guvernul. Vineri, la ora 12:00, va fi organizat un nou CEx pentru a se stabili cineva îi va înlocui pe cei trei.

„Am luat decizia, mi-am menținut-o și în CEx. Mulțumesc colegilor, e decizia vrută de mine. E decizia luată de mine si altceva nu mai comentez”, a spus Răzvan Cuc.